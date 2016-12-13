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​Мастерский подход

Галина ВОЛОГОДСКАЯ, Усть-Каменогорск

Внимание к сфере профессио­нально-технического обучения объяснимо: с нового года в стране стартует масштабная программа продуктивной занятости населения, и государству нужно понять, насколько эффективны наши колледжи в подготовке конкурентоспособных рабочих кадров. Как выяснилось, «подводных камней» немало. Руководитель Восточно-Казахстанского управления образования Айжан Садыкова, например, упомянула о нацеленности школ исключительно на подготовку учеников для поступления в вузы.

– Мы разработали ряд «пилотов», чтобы повысить заинтересованность ребят в профессионально-техническом образовании, – отметила она. – Запустили модель «школа – интернат – колледж», где помимо рабочей квалификации еще можно получить аттестат о среднем образовании. Внедрили систему ваучеров, по сути, того же госзаказа для предприятий, чтобы они могли адресно подобрать людей и колледж, подготовить для себя нужных специалистов. Выпускники в этом случае получают гарантию трудоустройства. Также запущен электронный «путеводитель», где подростки с помощью теста могут выбрать профессию и дальше в колледже «примерить» ее к себе. Результаты уже есть. В нынешнем году, по словам главного учителя области, из 2 150 молодых людей, которые не работали и не имели проф­образования, больше половины получили рабочие профессии. В целом в ближайшие три года в регионе прогнозируется потребность почти в 8 000 рабочих кадров.

В Восточном Казахстане в систему дуального образования (теория – в колледже, практика – на производстве) вовлечено 238 предприятий. Тем не менее, по словам директора областной палаты предпринимателей Игоря Шацкого, призванные заботиться о кадровом резерве наставники не спешат делиться с молодежью секретами. Отчасти это объясняется особенностями ментальности, но чаще всего люди просто не заинтересованы нагружать себя лишними заботами. Лишь 90 наставников из 900 получают зарплату.

– Производственники бьют тревогу, что колледжи дают недостаточный уровень подготовки, – посетовал общественник. – Нужно учить ребят сразу двум-трем смежным специальностям. Но как только профтехшколы начинают подстраивать свои программы под интересы предприятий, их наказывают за нарушения госстандарта образования.

Вместе с тем, по словам директора облпалаты, у региона накоплен хороший опыт по трудоустройству молодых кадров. В частности, колледжам дана возможность заключать договоры на производственную практику с дальнейшим устройством на работу не с отдельными компаниями, а в целом с Палатой предпринимателей. Она объединяет десятки предприятий и имеет возможность гибко реагировать на ситуацию с кадрами. Единственное, по мнению Игоря Шацкого, этот опыт необходимо усилить хотя бы годичной обязательной отработкой выпускников по полученной специальности.

В последние годы в Казахстане набирает обороты движение Worldskills – своеобразная олимпиада для рабочих рук. В мире число стран – участниц Worldskills перевалило за 70 и продолжает расти с каждым годом. Сам меняющийся мир, инновации в технике и технологиях диктуют новые требования к квалификации специалистов. Как образно отметил на форуме директор российского Центра навыков и компетенций SkillsCenter Павел Черных, производства нового поколения – это много роботов и мало людей. В регионе сейчас задумались над созданием обучающего центра с самым современным оснащением.

– В Восточном Казахстане работает большое число промышленных предприятий, – заключила заместитель акима области Асем Нусупова. – Регион обязан иметь конкурентоспособные рабочие кадры с современной профессионально-технической подготовкой. Это вызов для наших колледжей, но они должны с ним справиться. 

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