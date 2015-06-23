Мастерство мусульманских зодчих Свежий выпуск 407 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Многие музейные экспонаты выставки сочетают в себе различные архитектурные стили ранней исламской и современной эпох. Они развились из ислама как социального, культурного, религиозного и политического явления. В частности, привлекают внимание фрагменты изразцов из знаменитых мавзолеев Ходжи Ахмеда Ясави и Айша-Биби. Специалист музея Клара Исабаева говорит, что мавзолеи отличаются великолепием декоративных фасадов и более 60 разновидностями орнамента. Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – одно из красивейших средневековых творений. Он поражает элегантностью декора, узорчатыми сводами потолков, цветной майоликой из мозаики. В отделке его стен использовались керамические изразцы, прочные, долговечные, огнеупорные, с красивой глазурью. Мавзолей облицован уникальными терракотовыми плитками и может быть сравним лишь с таким шедевром древнего зодчества, как мавзолей Исмаила Самани в Бухаре.

Другой мавзолей – Айша-Биби – взят под охрану ЮНЕСКО. Он, пожалуй, единственный в Центральной Азии памятник, полностью облицованный резной терракотовой плиткой, украшен карнизами, изразцами, стилизованными надписями. В декоре мавзолея богатые и разнообразные композиционно соединенные орнаменты из геометрических рисунков, переплетений многоугольников, крестов, звезд, а также растительных мотивов. Капители и колонны из терракотовых блоков покрыты тончайшими рисунками, представляющими богатейшие собрания мотивов народного орнамента. Мавзолей Айша-Биби является своего рода хранилищем орнаментальных сокровищ тюркских народов.

Живописные картины художников, представленные на выставке, также воспевают мастерство мусульманских зодчих. Это работы Амена Хайдарова, Уке Ажиева, Кулахмета Ходжикова, Василия Полякова, Валентина Антощенко-Оленева и многих других. Все они наглядно отражают исламскую архитектуру разных эпох и стилей.



