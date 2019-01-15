Мать била молотком и продавала дочь мужчинам: дело передано в суд Алматы

Общество
3397
Фото с сайта newsbel.by
В Алматы передано в суд дело по обвинению матери в жестоких истязаниях собственной 13-летней дочери. Защита намерена добиться для женщины строгого наказания, сообщает 1tv.kz.

По словам адвоката Инны Лесничной, алматинка предстанет перед судом по трем статьям – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении несовершеннолетней, а также неисполнение обязанностей по воспитанию детей, связанное с жестоким обращением.

Как отметила общественница Дина Смаилова, довести дело до суда помог общественный резонанс. Она высказала слова благодарности всем тем, кто остался неравнодушным к проблеме.

"Я надеюсь, что она понесет самое суровое наказание. Срок, насколько я понимаю, грозит от 5 до 10 лет", - отметила Смаилова, уточнив, что защита будет настаивать на максимальном сроке.

Следователи выяснили, что мать на протяжении долгих лет истязала свою дочь. По их данным, женщина била ребенка молотком и газовым ключом, а также держала в заточении и даже не позволяла смотреть в окно.

Дина Смаилова считает это пытками. Увечья же настолько серьезные, что сейчас девочке нужна пластическая операция.

Вероятнее всего, заседания будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, ранее стало известно, что в Алматы над ребенком-инвалидом с ДЦП измывается мать. Помимо побоев говорилось и о продаже несовершеннолетней для сексуальных утех мужчинам за 200, 400, 800 тенге. В беседе с психологом девочка перечислила 12 мужчин.

На данный момент девочка воспитывается в приемной семье. В результате систематических избиений у несчастной деформировался нос, была сломана рука, выбиты суставы, почти не осталось губ и зубов, нет части уха.

Популярное

Все
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Пробуждать интерес к литературе
В Алматы завершился традиционный турнир по қазақ күресі
Здоровые люди, ненадолго потерявшие способность видеть, уйдут отсюда с новыми ощущениями
Покупаешь – требуй чек
Прививка для иллюзорной скотины
Механизмы реагирования на факты двойного гражданства ужесточаются
Уровень газификации Жамбылской области достиг 91,1%
Монополиста оштрафовали на 3 млн тенге
С начала года с фасадов зданий Астаны демонтировали тысячи рекламных билбордов и вывесок
ВИЭ могут стать основным источником генерации энергии
В списке «ничейных» в Костанае числятся не только земельные участки и здания, но даже действующие коммуникации
Побережье Капшагая прирастет зоной фитнеса
В населенные пункты, пострадавшие от стихии, возвращается цивилизация
От объявления режима ЧС до возвращения домой
Начата оценка размера нанесенного паводком ущерба для оказания помощи пострадавшим казахстанцам
Жители аула Карагай десять лет живут без спиртного
Лучшие дзюдоисты мира сразятся в Астане
Высший класс показал «Жас сарбаз»
Султан Бейбарыс повлиял на ход мировой истории
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Перепись архаров началась в Казахстане
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами
Жители села Коянды перекрыли дорогу: что происходит в Акмолинской области
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Новые технологии внедряют казахские ученые для очистки воды
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию

Читайте также

Цифровую карта семьи: с начала года услуги получили 75 тыс.…
Более 7 тыс. казахстанцев ограничили себя от азартных игр о…
Начата оценка размера нанесенного паводком ущерба для оказа…
От объявления режима ЧС до возвращения домой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]