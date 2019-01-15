Мать била молотком и продавала дочь мужчинам: дело передано в суд Алматы
Наталия Буланова
В Алматы передано в суд дело по обвинению матери в жестоких истязаниях собственной 13-летней дочери. Защита намерена добиться для женщины строгого наказания, сообщает 1tv.kz.
По словам адвоката Инны Лесничной, алматинка предстанет перед судом по трем статьям – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении несовершеннолетней, а также неисполнение обязанностей по воспитанию детей, связанное с жестоким обращением.
Как отметила общественница Дина Смаилова, довести дело до суда помог общественный резонанс. Она высказала слова благодарности всем тем, кто остался неравнодушным к проблеме.
"Я надеюсь, что она понесет самое суровое наказание. Срок, насколько я понимаю, грозит от 5 до 10 лет", - отметила Смаилова, уточнив, что защита будет настаивать на максимальном сроке.
Следователи выяснили, что мать на протяжении долгих лет истязала свою дочь. По их данным, женщина била ребенка молотком и газовым ключом, а также держала в заточении и даже не позволяла смотреть в окно.
Дина Смаилова считает это пытками. Увечья же настолько серьезные, что сейчас девочке нужна пластическая операция.
Вероятнее всего, заседания будут проходить в закрытом режиме.
Напомним, ранее стало известно, что в Алматы над ребенком-инвалидом с ДЦП измывается мать. Помимо побоев говорилось и о продаже несовершеннолетней для сексуальных утех мужчинам за 200, 400, 800 тенге. В беседе с психологом девочка перечислила 12 мужчин.
На данный момент девочка воспитывается в приемной семье. В результате систематических избиений у несчастной деформировался нос, была сломана рука, выбиты суставы, почти не осталось губ и зубов, нет части уха.