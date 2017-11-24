Мать бросила нож в четырехлетнего сына в попытке его успокоить в России

В Омске следователи устанавливают обстоятельства причинения ребенку тяжких телесных повреждений. 29-летняя беременная женщина метнула в четырехлетнего сына нож в попытке успокоить его, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по региону.
Сообщается, что 23 ноября 2017 года около 12 часов в детскую городскую больницу был госпитализирован 4-летний мальчик с ножевым ранением. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему".
"По версии следствия, к преступлению причастна 29-летняя мать мальчика. По предварительным данным, установленным во время проведения первоначальных следственных действий, ребенок, балуясь, хлопал по голове 9-месячную сестру и не реагировал на замечания матери, в связи с чем женщина, не выдержав, кинула в мальчика нож, который держала в руке, нарезая фрукты. В результате ее действий мальчику была причинена рана брюшной полости, ребенок госпитализирован", – говорится в информации следственного управления.
В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Отмечено, что семья полная, характеризуется положительно, подозреваемая беременна третьим ребенком, в связи с чем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.