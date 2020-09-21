Общество
Мать и сын продали со стоянки 9 авто иностранцев в Туркестанской области
Жанат Тукпиев
Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в краже чужих автомашин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В Сарыагашский РОП поступили заявления от граждан Таджикистана о том, что неизвестные лица продали 9 их автомашин, которые они оставили на стоянке возле пограничного пункта в мае 2020 года.

Спустя месяцы потерпевшие обнаружили пропажу своих автомашин и обратились за помощью в полицию. Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по уголовной статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и приступили к розыску подозреваемых лиц.

Опросив свидетелей, стражи порядка вышли на след подозреваемых. Ими оказались местные жители, мать и сын, работавшие на стоянке, которым потерпевшие доверили свои оставленные машины. Полицейские задержали подозреваемых в доме их родственников в Казыгуртском районе.

Следствие установило, что подозреваемый в 2019 году был приговорен к 3,5 годам ограничения свободы.

Уговорив свою мать, злоумышленник продал 6 автомашин со стоянки в Шымкенте за 5 миллионов тенге. Остальные автомашины распродал на запчасти в Сарыагаше за 2,5 миллиона тенге. Вырученные деньги они потратили на свои нужды. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса "Кража". Подозреваемые арестованы.

Изъятые в качестве вещественных доказательств 9 автомашин возвращены законным владельцам. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность задержанных к другим преступлениям.

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