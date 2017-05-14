Мать "Канело" уверена в победе сына над Головкиным

Мать мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) Ана Мария Барраган рассказала в интервью EsNews о предстоящем бое "Канело" с Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.
"Я очень горжусь своим сыном, хотя всегда нервничаю, когда он дерется. Сейчас он в отличной форме и уверен в себе и легко побьет Головкина", – сказала Барраган.
Бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября. Принять его у себя изъявляют желание крупнейшие арены мира.
Предстоящий поединок GGG и "Канело" назвали "адовым супербоем".
"Я очень горжусь своим сыном, хотя всегда нервничаю, когда он дерется. Сейчас он в отличной форме и уверен в себе и легко побьет Головкина", – сказала Барраган.
Бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября. Принять его у себя изъявляют желание крупнейшие арены мира.
Предстоящий поединок GGG и "Канело" назвали "адовым супербоем".