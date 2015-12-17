Мать-кукушка оставила новорожденного на подоконнике в поликлинике Темиртау

Происшествия
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Меруерт Нургазинова
В темиртауской поликлинике нашли подкидыша. Женщину, выбросившую своего ребенка, разыскивает полиция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал Kriminalka.kz.

Сообщается, что ребенка случайно обнаружили врачи поликлиники № 4.

"Утром в субботу, 5 декабря кто-то из работников, спускаясь по лестнице, увидел на подоконнике лестничного марша странный сверток. Оказалось, что это завернутый в одеяло младенец. Окно прикрывали жалюзи, поэтому ребенка обнаружили не сразу, вообще не известно, сколько времени он пролежал там и когда именно его подбросили", - говорится в материале. 

По информации медработников,  ребенку не больше суток. По некоторым характерным признакам они определили также, что мальчик родился не в родильном доме, а в домашних условиях, и отразилось на его самочувствии. К тому же, пребывание на подоконнике не прошло для него даром. В детской больнице, куда его доставили из поликлиники, определили, что у грудничка налицо все признаки переохлаждения, и поставили диагноз: пневмония.

"Сегодня малыш идет на поправку, отходит от стресса и чувствует себя вполне удовлетворительно.У мальчика хорошо развит сосательный рефлекс, кушает и спит он нормально, растет потихоньку. Наша директор дала ему имя, и мы теперь зовем его Батырханом", — сообщила заведующая отделением патологии новорожденных детской темиртауской больницы Лариса Карпова. 

Она добавила, что посторонние люди приносят памперсы, одежду, игрушки, помогают мамы, которые лежат с детьми.

Вместе с тем, со времени обнаружения ребенка прошло уже почти две недели, но за мальчиком так никто и не явился.  Его дальнейшей судьбой будут заниматься органы опеки.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РК  "Оставление в опасности", создана следственная группа по установлению местонахождения матери новорождённого ребенка, ведётся расследование", – сообщил начальник Восточного отделения полиции УВД Темиртау Толеген Абылкас.

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