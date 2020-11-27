Мать оставленного на остановке младенца нашли в Павлодаре
Мать оставленного на остановке младенца нашли в Павлодаре. Выяснилось, что мальчика зовут Батыр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По словам руководителя общественного объединения "Поисковики города Павлодара VITA" Екатерины Кудрявцевой, к ним обратилась бабушка ребенка, через которую и была найдена мама малыша.
"Найденный на остановке ребенок был доставлен во вторую детскую инфекционную больницу, – сообщила поисковик. – Нашим поисковым отрядом совместно с руководством Северного отдела полиции Павлодара установлено местонахождение матери ребенка. Дорогие женщины, девушки! Не бросайте своих детей!".
По словам волонтера, многие павлодарцы предложили помощь в поисках родных мальчика, а также готовы были привезти подгузники, детское питание, игрушки, одежду.
Напомним, поисками родителей оставленного на остановке младенца занимались полиция и волонтеры. Ребенка нашли 26 ноября в 21:25 на трамвайной остановке на Привокзальной площади, 1.