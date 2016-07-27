Мать пропавшего Сафара Шакеева обратилась к возможным похитителям сына

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Мать пропавшего в Алматы 10 дней назад Сафара Шакеева сделала заявление по телевидению, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ktk.kz
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"Если кто-то либо видел его, будьте добры, сообщите. Как-то дайте нам знать. Если кто-то удерживает моего сына, пожалуйста, поймите меня как мать. Ведь у вас тоже есть матери. Поймите меня, пожалуйста... Я очень вас прошу, отпустите его. Просто оставьте где-нибудь его в городе на остановке. Мы очень ждем его. Пожалуйста. Я вам обещаю, и вся наша семья вам обещает, что мы не будем иметь к вам никаких претензий, ни о чем не будем спрашивать у Сафара. Пожалуйста, отпустите его", – попросила Жибек Шакеева.
Сафар Шакеев пропал 16 июля. 25-летнего парня в последний раз видели в 7 утра в центральном отделении одного из банков на проспекте Аль-Фараби. Его ищут полицейские, родные и многочисленные волонтеры. Полиция Алматы задействовала в поисках вертолет, чтобы проверить русла прилегающих к реке Есентай водоемов. За полезные сведения очевидцам обещают заплатить от 100 до 200 тысяч тенге. За информацию о местонахождении Сафара Шакеева объявлено вознаграждение в размере 10 миллионов тенге.