"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию

В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали публикацию о матери, которая пыталась утопить своих малолетних детей в озере Сайран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Об ужасающем случае рассказала на своей странице в Facebook общественница Акмарал Басирова.

«Снова покушение на убийство своих детей. На этот раз мать топила своих детей на Сайране. Младшему – 1,5 года. Двое детей наглотались воды. Вчера их спасли случайные свидетели. Если бы не прохожие, детей бы не было. Попытка покушения оказывается происходит не впервые», – говорится в посте.

Глава семейства – примерный семьянин, работает днём и ночью. Однако о маме соседи отзываются плохо, утверждает общественница.

«Мы требуем, чтобы возбудили дело, и мать положили на принудительное лечение», – пишет Басирова.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт в настоящее время расследуется управлением полиции Ауэзовского района. Обстоятельства устанавливаются.