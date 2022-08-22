"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию

В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали публикацию о матери, которая пыталась утопить своих малолетних детей в озере Сайран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Об ужасающем случае рассказала на своей странице в Facebook общественница Акмарал Басирова.
«Снова покушение на убийство своих детей. На этот раз мать топила своих детей на Сайране. Младшему – 1,5 года. Двое детей наглотались воды. Вчера их спасли случайные свидетели. Если бы не прохожие, детей бы не было. Попытка покушения оказывается происходит не впервые», – говорится в посте.
Глава семейства – примерный семьянин, работает днём и ночью. Однако о маме соседи отзываются плохо, утверждает общественница.
«Мы требуем, чтобы возбудили дело, и мать положили на принудительное лечение», – пишет Басирова.
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт в настоящее время расследуется управлением полиции Ауэзовского района. Обстоятельства устанавливаются.