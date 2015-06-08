Мать Роналду задержана полицией в Мадриде

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Мама нападающего "Реала" Криштиану Роналду Долорес Авейру была задержана в аэропорту мадридской полицией, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sport-express.ru
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Как сообщают иностранные СМИ, причиной задержания является попытка незаконно провезти €55 тысяч наличными. По законам же Испании, один человек может провести не более €10 тыс. В итоге деньги были конфискованы, а женщина отпущена в Португалию, куда она и направлялась. Тем не менее она еще может вернуть конфискованное, если объяснит происхождение, а также назначение денежных средств.