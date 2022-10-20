Мать с дочерью насмерть сбили на обочине дороги в Алматинской области

Жуткое ДТП произошло в Алматинской области. Мать с малолетней дочерью скончались на месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла 20 октября около 09:50 часов. Предварительно установлено, что 20-летний водитель автомашины Mercedes на 4 км автодороги Алматы – Алатау, вблизи села Туздыбастау, при обгоне не справился с управлением и наехал на стоящих на обочине дороги 28-летнюю женщину и ее малолетнюю дочь.

От полученных травм 28-летняя жительница Алматы и ее дочь скончались на месте.

В отношении водителя начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Виновник ДТП задержан и водворен в ИВС. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководства Департамента полиции.