Мать с тремя детьми ночевала на остановке Уральска

Женщина с малолетними детьми оказалась на улице в минусовую температуру, передает Кazpravda.kz.

Их обнаружил участковый, который совершал обход в районе Мясокомбината. Как выяснили полицейские, женщина вполне благополучная и алкоголь не употребляет. Однако несчастным некуда было идти, поэтому они ночевали прямо на улице.

"Двоих близнецов возраста четырёх лет устроили в Центр поддержки детей. 11-месячного ребенка положили в больницу для обследования. В дальнейшем матери помогут с трудоустройством",- пояснили в департаменте полиции ЗКО.