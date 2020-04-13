Происшествия
Мать семерых детей пропала возле блок-поста вблизи Алматы
Екатерина Елисеева
Возле блок-поста на выезде из Алматы пропала неделю назад мать семерых детей.  Об этом сообщила правозащитница, руководитель фонда "Общественное движение против насилия "НеМолчиKZ" Дина Тансари на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz.

"Прошу Департамент полиции Алматинской области взять на контроль поиски женщины! На блок-постах знают всех извозчиков в лицо, знают их автомобили! Почему полиция Карасайского района не ищет маму семерых детей? Почему не объявлен розыск? Почему волонтеры должны этим заниматься, ведь сняли на камеру постовые и есть на блок-постах камеры! Это работа уголовного розыска! Уже неделя прошла! Пропала Джуманова Мариям! Мама семерых детей!"– говорится в сообщении.

Дина Тансари отметила, что родственники обратились на телефон доверия НеМолчиKZ. 

"Джумановой Мариям 1985 года рождения, жительницы Капчагая. 7 апреля Мариям вышла с работы, она работает в хостеле Алматы. Поехала к снохе в поселок Теректі Карасайского района. Там ее не пропустили на блок-посту. Она позвонила по видео снохе сказала, что зарядка садится. Через 40 минут сноха пришла на пост, где она должна была ее ждать, но там ее уже не было. Спросила у дежурного постового, он сказал, что она ушла с каким-то мужчиной, внешне похожего на представителя турецкой национальности. Дежурный снял ее на видео, потому что она ругалась из-за того, что ее не пропустили. Это видео показали родственнице, она узнала по нему свою золовку! Это было примерно в 16.00 часов 7 апреля 2020 года", – продолжила Дина Тансари. 

Также правозащитница сообщила примеры пропавшей девушки:

Невысокого роста 1.50 м.
Вес 50-55 кг.
Волосы коротко подстриженные, черного цвета
Была одета в черную кожаную куртку, черную кофту, фиолетового цвета брюки и черные полусапожки на платформе.

"Помогите родственникам найти маму семерых детей! телефоны; +77780958383, +77759132027. Обычно мы такими делами не занимаемся, поэтому просим тегнуть людей, которые занимаются поисками", – дополнила руководитель фонда НеМолчиKZ.





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