Мать шестерых детей приютила у себя подругу с пятью детьми в ЗКО

Общество
Многодетная семья, которой неизвестная благодетельница из России подарила трехкомнатный дом в поселке Подстепное Западно-Казахстанской области, позвала к себе жить мать пятерых детей, передает портал "Мой ГОРОД".
По информации интернет-ресурса, мать большого семейства Екатерина Скворцова получила дом в подарок от россиянки, которая не стала раскрывать своего имени, но сообщила, что узнала о судьбе бывшей воспитанницы детского дома из СМИ. Новая владелица дома оказалась настолько отзывчивой, что пригласила к себе жить свою подругу 40-летнюю Евгению Гончарову, у которой пятеро детей. Теперь, как говорят жители дома, их жилье напоминает мини-детский сад.
"Сейчас мы живем вместе, друг другу во всем помогаем. Муж работает, денег хватает на самое необходимое. Хочется поблагодарить всех людей, кто помог нашей семье в трудную минуту. Теперь мы живем как люди, не бедствуем как раньше", – говорит Екатерина Скворцова.
Старшая дочь Евгении Гончаровой живет отдельно, а четверо младших вместе с мамой переехали к Скворцовым.
"Я знаю Катю (Екатерину Скворцову) уже 10 лет. Когда у нее еще не было детей, она жила у меня. Сейчас я осталась без мужа и без жилья, живу у Кати. Моему младшему сыну всего 4,5 года. Живем дружно, у нас на двоих десять маленьких детей", – рассказала Евгения Гончарова.
28-летняя Екатерина Скворцова обратилась в редакцию портала "Мой ГОРОД" в декабре 2017 года. Женщина рассказала, что она с мужем и 6 детьми проживает в маленьком домике дачного общества "Ягодка". Дом этот принадлежит другу семьи, который разрешил семье пожить там некоторое время. По словам Екатерины, они живут на крохотное пособие и зарплату мужа в 70 тысяч тенге. Она стоит в очереди на жилье, но когда она его получит – неизвестно. Семье помогали спонсоры и волонтеры, а также коллектив портала "Мой ГОРОД", а позднее неизвестная женщина из России подарила им дом.
По информации интернет-ресурса, мать большого семейства Екатерина Скворцова получила дом в подарок от россиянки, которая не стала раскрывать своего имени, но сообщила, что узнала о судьбе бывшей воспитанницы детского дома из СМИ. Новая владелица дома оказалась настолько отзывчивой, что пригласила к себе жить свою подругу 40-летнюю Евгению Гончарову, у которой пятеро детей. Теперь, как говорят жители дома, их жилье напоминает мини-детский сад.
"Сейчас мы живем вместе, друг другу во всем помогаем. Муж работает, денег хватает на самое необходимое. Хочется поблагодарить всех людей, кто помог нашей семье в трудную минуту. Теперь мы живем как люди, не бедствуем как раньше", – говорит Екатерина Скворцова.
Старшая дочь Евгении Гончаровой живет отдельно, а четверо младших вместе с мамой переехали к Скворцовым.
"Я знаю Катю (Екатерину Скворцову) уже 10 лет. Когда у нее еще не было детей, она жила у меня. Сейчас я осталась без мужа и без жилья, живу у Кати. Моему младшему сыну всего 4,5 года. Живем дружно, у нас на двоих десять маленьких детей", – рассказала Евгения Гончарова.
28-летняя Екатерина Скворцова обратилась в редакцию портала "Мой ГОРОД" в декабре 2017 года. Женщина рассказала, что она с мужем и 6 детьми проживает в маленьком домике дачного общества "Ягодка". Дом этот принадлежит другу семьи, который разрешил семье пожить там некоторое время. По словам Екатерины, они живут на крохотное пособие и зарплату мужа в 70 тысяч тенге. Она стоит в очереди на жилье, но когда она его получит – неизвестно. Семье помогали спонсоры и волонтеры, а также коллектив портала "Мой ГОРОД", а позднее неизвестная женщина из России подарила им дом.