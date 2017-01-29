Мать судилась с сыном в Актау из-за оскорблений

Общество
В Актау суд рассмотрел дело в отношении мужчины, оскорблявшего свою мать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.
"В ходе судебного заседания установлено, что мужчина, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, устроил семейный скандал, выражался в адрес матери нецензурными словами, нарушил семейный покой", – сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Правонарушитель вину свою признал полностью и пояснил, что с матерью примирился с помощью медиатора.
Постановлением суда гражданин Т. освобожден от административной ответственности в связи примирением сторон, в порядке медиации производство административного дела по части 1 статьи 73 КоАП РК прекращено.
Постановление суда вступило в законную силу.
"В ходе судебного заседания установлено, что мужчина, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, устроил семейный скандал, выражался в адрес матери нецензурными словами, нарушил семейный покой", – сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Правонарушитель вину свою признал полностью и пояснил, что с матерью примирился с помощью медиатора.
Постановлением суда гражданин Т. освобожден от административной ответственности в связи примирением сторон, в порядке медиации производство административного дела по части 1 статьи 73 КоАП РК прекращено.
Постановление суда вступило в законную силу.