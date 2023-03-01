Мать вонзила ножницы в ногу сыну в Туркестанской области
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Суд в Туркестанской области рассмотрел дело в отношении матери, ударившей сына ножницами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Туркестанского облсуда.
Дело в отношении жительницы Тюлькубасского района гражданки «А» рассматривалось по части 1-1 административной статьи «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Как выяснилось на судебном заседании, «А» разозлилась на огрызающегося сына и после разговора вонзила ножницы ему в ногу. Поняв свою ошибку, женщина вызвала скорую помощь.
Здоровью мальчика был причинен легкий вред.
Потерпевший простил свою маму и попросил суд утвердить медиативное соглашение.
В связи с примирением матери с сыном дело прекращено, туркестанка освобождена от административной ответственности.