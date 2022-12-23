Мать задержанного во время январских событий пожаловалась омбудсмену

Жительница города Тараза обратилась к уполномоченному по правам человека в Казахстане с жалобой на условия содержания ее сына в следственном изоляторе (СИЗО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Фото: facebook.com/OmbudspersonKazakhstan

О неприемлемых условиях содержания сына мать рассказала уполномоченному Эльвире Азимовой, когда та посетила СИЗО в Таразе.

Следственно-арестованный мужчина, страдающий от редкого заболевания, нуждался в особых условиях содержания.

Благодаря вмешательству омбудсмена вопрос решился.

Жительница Тараза выразила Азимовой благодарность в письме.

«Хочу выразить благодарность за помощь в защите прав моего сына, страдающего от редкой болезни. Несмотря на случайность нашей встречи, вы проявили сочувствие и внимательность к моей проблеме. С уважением отнеслись и к другим матерям, которые нуждались в помощи и понимании», – говорится в нем.