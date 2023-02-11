Матч Рыбакиной в Абу-Даби: произошла невероятная сенсация

10 февраля на турнире WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open в ОАЭ произошла сенсация. В четвертьфинальном матче первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина внезапно проиграла сопернице из Бразилии Беатрисе Хаддад-Майи, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: Sport.ru

Первый сет остался за Рыбакиной, занимающей 10-е место в мировом рейтинге (6:3).

Однако последующие два выиграла Беатрис (6:3, 6:2) и пробилась в полуфинал турнира.

Поражение Рыбакиной можно назвать сенсационным, так как многие болельщики и эксперты полагали, что она как можно дальше продвинется по сетке турнира после успешного выступления на Australian Open.

Встреча длилась 2 часа 6 минут. В ее ходе Елена сделала 19 эйсов и допустила три двойные ошибки, у Хаддад-Майи следующие показатели: 2/0.

Ранее пути 23-летней Рыбакиной и 26-летней Хаддад-Майи не пересекались.

В полуфинале Беатрис, 14-я ракетка мира, сыграет против Белинды Бенчич из Швейцарии, располагающейся на девятой строчке в рейтинге WTA.