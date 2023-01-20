Матч сборной Казахстана по хоккею против Канады покажут в прямом эфире

Матч начнется в ночь с 21 на 22 января в 00:00 по времени Астаны.

Фото: sports.kz

Телеканал Qazsport покажет в прямом эфире матч полуфинала зимней универсиады с участием студенческой сборной Казахстана по хоккею, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Турнир проходит в Лейк-Плэсиде (США).

По информации КФХ, завтра, в ночь с 21 на 22 января, подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют с командой Канады за выход в финал турнира. Матч начнется в 00:00 по времени Астаны.

Также в прямом эфире будут показаны матчи за третье место и финал.

Расписание трансляций:

22 января, 00:05 - Канада – Казахстан

22 января, 22:05 - Матч за 3-е место

23 января, 04:10 - Финал

Издание напоминает, что казахстанские хоккеисты досрочно вышли в плей-офф. На групповом этапе они одержали 4 разгромные победы - над Южной Кореей (5:1), Венгрией (9:1), Великобританией (15:1) и Словакией (4:0), но в последней встрече потерпели поражение от США (1:4).