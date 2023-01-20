Матч за звание нового чемпиона мира по шахматам пройдет в Астане

Спорт
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Астана примет Чемпионат мира ФИДЕ по шахматам 2023. Он пройдет с 7 апреля по 1 мая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Фото: kazchess.kz

За шахматную корону будут бороться Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. 

31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в защите своего титула чемпиона в классических шахматах в матче с третьим шахматистом мира Яном Непомнящим. Гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов и являющийся вторым по рейтингу шахматистом мира, получил таким образом возможность побороться за высший титул в шахматном мире.

Чемпионат мира в Астане будет состоять из 14 партий с контролем времени 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов и 15 минутами на оставшиеся ходы с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 61-го. В случае равного счета соперники сыграют плей-офф в рапид.

Как рассказали в КФШ, другим основным претендентом на проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ была Аргентина, также свой интерес проявили Мексика и Китай. Однако заявка, полученная из столицы Казахстана, имела очевидные преимущества из-за географического положения и опыта проведения мировых шахматных соревнований, и совет ФИДЕ отдал предпочтение этому варианту.

«Впервые в истории шахмат гроссмейстер из Китая будет бороться за звание чемпиона мира. Мы ожидаем огромный интерес к этому событию со стороны Китая. Это возможность, которой мы должны воспользоваться для продвижения шахмат в Азии, – считает президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. – Как бы нам не хотелось провести турнир мирового значения на американском континенте, разница во времени серьезно повлияла бы на аудиторию в данном конкретном случае. Казахстан – процветающая страна с развитой экономикой и привилегированным географическим положением, что сделало ее идеальной для проведения матча».

У турнира – сенсационный призовой фонд в 2 млн евро, 60% которых достанутся победителю, а 40% уйдут претенденту.

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