​Матч звезд примет Казань

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил список 25 клубов-участников сезона-2018/19. Столичный «Барыс» как и прежде продолжит выступление в этой международной лиге, а вот ханты-мансийская «Югра» и тольяттинская «Лада» покидают элитный дивизион, сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.

В это же время стало известно о том, что Матч звезд КХЛ и мастер-шоу в 2019 году пройдут в Казани с 12 по 20 января, при этом другие события Недели звезд хоккея примет еще один город из Татарстана Нижнекамск. Стоит отметить, что претендентами на одно из главных хоккейных шоу года были и такие города, как финский Хельсинки, российские Омск и Магнитогорск.