Матчи еврокубков с участием клубов РК покажут в прямом эфире Спорт Талгат Исенов

Телеканал "Kazsport" проведет прямую трансляцию ближайших матчей казахстанских футбольных команд в еврокубках, передает Kazpravda.kz.



Сегодня, 29 июля, ТК с 21.50 по столичному времени будут показывать первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов ХИК (Финляндия) – "Астана". Матч пройдет на стадионе в Хельсинки.



Напомним, что "Астана" во втором раунде квалификации обыграла словенский "Марибор" по сумме двух матчей со счетом 3:2. А "ХИК" взял верх над латвийским "Вентспилсом". Сейчас в клубном рейтинге "Астана" занимает 229-е место, а "ХИК" – 136-е.



Завтра, 30 июля, "Kazsport" будет транслировать первую встречу третьего отборочного раунда Лиги Европы

"Кайрат" – "Абердин" (Шотландия). Начало показа – 20.30.



Это первый матч кайратовцев в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Во втором отборочном раунде "Кайрат" выбил из соревнования армянский "Алашкерт", обыграв соперника по сумме двух встреч 4:2.

