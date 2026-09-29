Матчи, которые смогли удивить

С одной стороны, выездная ничья – это набранное очко в турнирную копилку. С другой – от противостояния в Торсхавне с командой Фарерских островов казахстанские болельщики обоснованно ждали куда более убедительной игры и максимального результата. Однако дебютный официальный поединок под руководством нидерландского специалиста Джона ван ’т Схипа едва не обернулся фиаско.

Хозяева поля со стартовых минут показали, что не намерены отсиживаться в обороне. Уже на 14-й минуте провал на левом фланге нашей защиты привел к голу Аки Самуэльсена (1:0). К чести казахстанцев, команда не рассыпалась и быст­ро вернулась в игру: спустя 12 минут Бауыржан Исламхан выверенной подачей с углового нашел в штрафной Темирлана Ерланова, который мощным ударом головой восстановил равновесие.

Дальнейший сценарий игры проходил на встречных курсах. Наши футболисты больше контролировали мяч, но контратаки островитян таили колоссальную угрозу. В одном из эпизодов сборную выручил каркас ворот, а в другом соперники упустили верный голевой шанс, пробив мимо из выгоднейшей позиции. Не помогла переломить вязкий ход поединка и серия замен во втором тайме. В итоге – ничья 1:1, которую по содержанию игры правильнее назвать спасением, нежели плановым результатом.

Сам наставник предпочел не драматизировать события, отметив, что ничья на выезде в условиях плотной борьбы – приемлемый задел для старта. Однако времени на долгую раскачку и работу над ошибками у тренерского штаба нет. Уже сегодня казахстанскую дружину ждет тяжелейший выездной экзамен против главного фаворита группы – сборной Словакии. Уровень сопротивления возрастет в разы, и любая потеря концентрации в обороне обойдется куда дороже.

На фоне взрослой сборной приятное впечатление оставила наша молодежка. В отборочном цикле Евро-2027 команда U-21 на выезде уступила грозным сверстникам из Англии (2:4), однако показала смелый, дерзкий футбол. Казахстанцы ошарашили хозяев быстрым голом Артема Литоша на третьей минуте, а перед перерывом Сэйф Попов забил еще один мяч. Да, класс игроков англичан во втором тайме взял свое, но подопечные Владимира Чебурина не закрывались в «автобус», огрызались и заставили фаворита всерьез понервничать. Сегодня молодежную команду также ждет гостевая встреча против Ирландии.