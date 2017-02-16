​Матчи за океаном

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Абзал Камбар

Отметим, что победитель встречи Канада – Казахстан в следующем году будет выступать во второй Мировой группе, а проигравший – в зональных группах. При этом в плей-офф победитель определится в пяти матчах.

Наша женская сборная во второй раз в истории вышла в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации. В борьбе за эту путевку казахстанки обыг­рали соперниц из Японии в трехматчевом противостоянии со счетом 2:1.

Поло на снегу

В Казахстане впервые пройдет международный турнир по поло на снегу Almaty Snow Polo Cup. С 17 по 19 февраля шесть команд из Казахстана, Аргентины, Германии и Швейцарии оспорят медали первенства в конно-спортивном комплексе при СОК «Акбулак» в Талгарском районе Алматинской области.

Участниками турнира станут опытнейшие зарубежные клубы, такие как Munich Polo Club (Германия), Polo Match Club (Аргентина) и Cosmo Polo Club (Швейцария), а также три казахстанские команды – «Аулиеата», Astana Polo Club и Almaty Horse Polo Club. Игры будет судить специально приглашенный рефери из ФРГ Джей Вульф-Вирнэр.

Стоит отметить, что соревнование такого уровня пройдет в Казахстане впервые.

Ведутся переговоры

Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза назвал точную дату боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36 побед, из них 33 нокау­том) и обладателем пояса WBO в этом же весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). По его информации, поединок состоится 10 июня в Астане. В Казахстане тоже не скрывают, что переговоры в этом направлении ведутся, вот только об окончательном результате пока не сообщается.

В это же время появилась информация о том, что и новоис­печенному чемпиону мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанскому боксеру Жанату Жакиянову (27-1, 18 КО) также могут предложить выступить в Астане – в рамках выставки «ЭКСПО-2017». 

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