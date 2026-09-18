Математика всему голова

Дмитрий Сергеев рос обычным деревенским мальчишкой: учился в школе, по выходным рыбачил с отцом, гонял со сверстниками в футбол… В детстве, как и большинство ребят из его окружения, он мечтал бороздить просторы Вселенной. Только вот звезды тут не сошлись…

И все же была у него отличительная черта – необъяс­нимая тяга к счету. Поскольку родители занимались животноводством, юноша несколько раз в день мог пересчитывать поголовье: сначала в коровнике, потом на лугу, затем снова в коровнике. Так что каждая буренка была у него под присмотром.

А к концу среднего школьного звена Диму все больше стали занимать задачи на логику. Он складывал чис­ла, как пирамидку, легко и непринужденно. А затем увлекся видеоуроками российских математиков, разбиравших задания на ЕГЭ и ОГЭ. Так что в 11-м классе стало понятно – ему прямая дорога на физико-математический факультет. Родители одобрили выбор сына, но если папа видел в нем инженера, то мама хотела, чтобы он пошел по ее стопам и стал педагогом. В итоге так и вышло.

Окончив пединститут, молодой математик быстро нашел работу. Оказалось, что в школах Костаная это востребованная профессия. Это уже второй учебный год в его преподавательской практике. За это время успел понять, что ему интереснее со старшеклассниками.

– В прошлом году я вел математику в шестых классах. И это был кошмар, – улыбается педагог. – Детей много, и у каждого из них полно энергии, все вместе они тебя просто выжимают, как лимон. Со временем ты понимаешь, что не успеваешь за их ритмом. Но в этом году мне дали восьмые, девятые и десятые классы. С ними, конечно, проще. Они более организованные, а потому и внимание их удержать несложно. Конечно, всегда найдется пара учеников, с которыми трудно найти общий язык. Самый действенный способ в работе с такими – традиционный – снижение баллов при формативном оценивании.

Впрочем, учитель ОШ № 19 Дмитрий Сергеев прекрасно осознает, что школьник школьнику рознь и математика дается не всем.

– Приходится лавировать, – признается он. – С гуманитария спрос не такой, как с ученика профильного класса. Но все равно, чтобы заработать пятерку, на уроке трудиться должен каждый.

Несмотря на молодость, Дмитрий Васильевич на уроках требовательный педагог, а вот за пределами школы чуткий, отзывчивый наставник. По словам коллег и самих школьников, он охотно помогает ученикам и во внеурочное время. Практически у каждого из них есть его личный номер, преподаватель доступен для них с утра до вечера круглый год.

– Мы активно переписываемся с детьми в WhatsApp, иногда они даже звонят по видеосвязи, спрашивают, почему здесь так, а вот тут – по-другому. Я никогда не игнорирую, стараюсь все объяснить. Мне приятен сам факт заинтересованности ребенка моей дисциплиной. Бывает, конечно, пишут по пустякам, что-то типа: «Как дела? Чем занимаетесь?» Летом даже гулять звали, – смеется педагог. – И я считаю, это неплохо. Почему дети должны бояться своего преподавателя? Наоборот, они могут видеть в нем друга, наставника.

На довольно распространенное мнение о том, что математика нужна не каж­дому и в общем-то синус из 30 никак не пригодится в жизни, Дмитрий Сергеев готов спорить до бесконечности. По его мнению, точные науки развивают логическое мышление, а без него далеко не уйдешь.

Математика здорово выручала парня в студенчестве, когда подрабатывал в баре. Он ловко выявлял пересорт по кассе и также лихо находил пути решения. Словом, способность устанавливать причинно-следственные связи – навык, необходимый не только аналитикам и бизнесменам.

При этом наш собеседник не брезгует калькулятором и часто пользуется электронной счетной машинкой.

– А зачем копать яму лопатой, если есть экскаватор? Хотя тут есть небольшой нюанс: калькулятор, гаджеты и ИИ – это, конечно, прогресс, но только в том случае, если пользоваться ими с умом. К примеру, с учениками младших классов они могут сыграть плохую шутку. Ребенок изначально должен понимать, как получается ответ, когда он умножает десятичное чис­ло на десятичное. А если он уже умеет это делать, то зачем же ему тратить время? В старших классах не делается упор на вычисления, там решаются более сложные задачи. Поэтому они могут смело пользоваться тем же калькулятором. Это ведь так удобно! А вот с ИИ все немного иначе. Он может подсказать какие-то интересные идеи, объяснить, как решить ту или иную задачу. Но наши дети зачас­тую просто делают фото задания, находят ответы и механически списывают их, не вникая в суть решения, – сетует Дмитрий Сергеев.

Как бороться с этим злом, молодой педагог пока не знает. Но сам надеется, что по окончании магистратуры, а учебу он совмещает с работой, придет понимание, как работать с детьми еще более эффективно, с пользой для учеников и их учителя.