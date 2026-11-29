Искусственный интеллект (ИИ) решил ряд сложнейших математических задач, над которыми наука билась десятилетиями, при этом исследователи не до конца понимают, как именно были получены эти решения. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как отмечает издание, прогресс вызывает восхищение, но одновременно порождает опасения по поводу невостребованности математиков, соблюдения прав интеллектуальной собственности и полезности результатов, полученных без их полного понимания.

Так, специализирующийся на теории чисел исследователь Донгрюль Ким рассказал газете, что одно из недавних открытий OpenAI в математике упростило его исследование, однако предложенное доказательство не имеет убедительных аргументов в пользу его правильности.

"В чисто математическом смысле, я думаю, хорошо, что эта проблема решена. Но то, как это было сделано, - я не знаю, понимает ли кто-нибудь это доказательство. Это ставит все в очень странное положение", - приводит FT его слова.

В ноябре этого года математик Левент Альпёге выступил с утверждением, что ИИ от компании Anthropic (разрабатывает модель Claude) смог убедительно доказать сформулированную в 1859 году гипотезу Бернхарда Римана о свойствах дзета-функций.

Профессор математики Имперского колледжа Лондона Ана Караяни назвала предполагаемое доказательство гипотезы Римана во многом "победой человеческой математики", поскольку оно опирается на созданные людьми структуры. Однако указала на важность человеческого контроля и человеческого понимания в дальнейшем развитии математики. "Роль математики никогда не заключалась только в доказательстве результатов. Она заключалась в построении структур и их понимании", - добавила она.