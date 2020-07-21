Матери с новорожденными на полу. Руководству роддома в Нур-Султане объявили выговор
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Екатерина Елисеева
Посмотреть эту публикацию в InstagramЗдравствуйте! Я не знаю подойдет ли моя информация. Сестренка родила 18 июля в роддоме на левом берегу. После родов всех ложат в корридорах из-за отсутствия мест. Сейчас ведь 2 роддома работают. ЖД и на левом берегу. Второй роддом закрыли для беременных с кви или пневмонией. В итоге получается что больницы не готовы к большому наплыву рожениц.
Публикация от Астана| Нур-Султан (@eto_astana_detka)