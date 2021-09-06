​Материнская любовь и доброта

Столичная публика рукоплес­кала визитной карточке Шымкентского театра и его артистам.

Для заслуженной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии РК Майры Мухамедкызы, которая в январе 2021 года была назначена директором Театра оперы и балета в Шымкенте, эта встреча со столичным зрителем стала своего рода отчетной. Оперная дива, гордость нацио­нального оперного искусства блистала на сцене Astana Opera в течение пяти лет. Здесь она исполнила практически весь ведущий репертуар, давала грандиозные сольные концерты и теперь вышла к публике в многогранной, интересной партии Нурилы.

Певице удалось раскрыть силу материнской любви, передать слушателям важность духовных ценностей. Ее голос звучал уверенно, глубоко, чисто.

– Домалақ ана – священный, вечный образ матери, символ материнства не только для меня, но и для всего казахского народа. Поэтому петь эту партию, «войти» во внутренний мир героини для меня очень важно. Такой роли в моей карьере не было, к тому же здесь сложные контрасты: Нурила – внешне нежная девушка с необычайной скрытой мудростью, которую показать только лишь интонацией не так легко. Для этого нужно мастерство, – признается автор идеи постановки оперы Майра Мухамедкызы.

В роли Байдибек-би выступил Жумабек Кантарбаев. Партию Хазрета талантливо представили Айбек Канатбек и Марат Оразметов. Роль Марау (байбише) исполнила меццо-сопрано заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, Зерип (байбише) – Майгуль Микижанова, в спектакле приняли участие многие другие замечательные артисты.

Нельзя не отметить слаженную работу хора и балета. Весьма реалистично сыграны воины, сельские жители, заложники, другие персонажи. Органичность и реалистичность действия достигнуты благодаря режиссерскому видению Михаила Панджавидзе и Кайрата Кулыншакова. В опере о мудрой матери, вошедшей в историю как Домалақ ана, постановщики зашифровали такое простое, но во все времена главное послание – только любовь может спасти мир.

– Это сакральная тема для Казахстана – тема всепрощения, добра. В спектакле говорится о том, что соз­дать мир возможно только путем большого количества добрых дел, а разрушить – одним плохим. Наверное, это и есть основной лейт-мотив. Постановка основана на истории Домалақ ана – реальной, почитаемой народом исторической личности, которую в христианской традиции, безусловно, причислили бы к лику святых, – отметил режиссер-постановщик оперы Михаил Панджавидзе.

Благодаря образу юной девушки Нурилы, вдохновленной заповедями и духовными ценностями, сила материнской любви раскрывается широко и реалистично. Опера «Домалақ ана» передает не только характерный для казахского народа образ Святой матери, олицетворяющий бескорыстное материнское сердце, но и любовь батыра Байдибека к своему народу через рассказ об одном из самых значимых событий казахской истории.

– У нас в постановках было много символов красоты – Баян Сулу, Кыз Жибек, сейчас же впервые в опере представлен образ Домалақ ана. Нужно обязательно в искусстве прославлять такие имена, рассказывать со сцены истории личностей, которые отличались мудростью и служили примером для людей, – отмечает автор либ­ретто, доктор искусствоведческих наук, заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров. – В процессе написания либретто я читал книги и смотрел документальные фильмы о Домалақ ана, посетил ее мавзолей, поклонился духу великой Святой матери. Я хотел показать мать, смотрящую с добротой на мир и свой народ, воспеть ее устами дружелюбие и согласие, мир и взаимопонимание между людьми.

Музыку написал молодой известный композитор Таскын Жармукамет. Красоту звучания хора обеспечил хормейстер-постановщик Баглан Алтаев. За дирижерским пультом в рамках гастрольных выступлений в Нур-Султане блистал маэстро Мади Умирзак. Под его руководством симфонический оркестр Шымкентского театра звучал свежо, ярко и динамично.

Над визуальной частью спектак­ля работали художник-постановщик Бахыт Кузембаев и художник по костюмам Сабира Даулеталиева. Национальный колорит передан достаточно детально, костюмы и декорации помогали зрителям полностью погрузиться в легенду о великой женщине. Аутентичная цветовая палитра костюмов приближала героев к их историческому времени. Однако прослеживался и особый символизм: к примеру, в финале оперы костюм главной героини был зеленого цвета – цвета перерождения, обновления и надежды.

– Спектакль «Домалақ ана» засиял на сцене Astana Opera новыми красками. Творческая и техническая команда столичного театра помогла коллегам адаптировать спектакль к нашей большой сцене, мы создали новое освещение, в постановке приняли участие музыканты оркестра Astana Opera. «Домалақ ана» стала иной в своем художественном и сценическом виде, – подчеркнул заместитель директора по художественно-производственным вопросам и эксплуатации здания Виктор Караре.

Шымкентский театр оперы и балета стал вторым с начала сезона Astana Opera коллективом, приехавшим в столичный театр на гастроли. В конце августа здесь с большим успехом выступила труппа Казахского национального академического театра оперы и балета им. Абая. Теперь ждут в столице Карагандинский академический театр музыкальной комедии. В IX сезоне зрителей Astana Opera ждет ряд грандиозных премьер. Первую из них – оперу-буффа Д. Чимарозы «Тайный брак» представят 30 сентября.