Материнский наказ

Ее главная заповедь, проверенная временем: «терпение и труд все перетрут». И терпения понадобилось немало, и трудилась не покладая рук. Родилась она в 1923 году в деревне Хмелинка Тамбовской области. Названия русским поселкам всегда давались неспроста. Но ее семья ни гулянок, ни лодыря не праздновала. В сложное и смутное время коллективизации отец одним из первых поверил советской власти и вступил в колхоз. Крестьянская работа от зари до зари достатка не приносила.

Надежда Яковлевна вспоминает, что после семилетки «снаряжать» ее на курсы счетоводов помогали родные и близкие, приносили какую-никакую одежду и обувь. Такое образование по тем временам считалось большой удачей. Равняться было на кого. Старшая сестра работала учителем в школе. Совершеннолетие совпало с началом Великой Отечественной войны. Брат погиб на фронте. Она была зачислена в трудовой батальон, копала окопы.

Также на курсах пришлось освоить профессию дезинфектора. В годы военной и послевоенной разрухи эта профессия была востребованной. Но в деревенском медпункте приходилось и перевязки делать, и даже зубы лечить. Наверное, с тех самых пор она не боялась и не чуралась никакой работы. Мне не однажды приходилось слышать эту поговорку от людей военного поколения – к любому делу нужно руки и голову прикладывать.

После войны самых активных и трудолюбивых молодых людей отправляли восстанавливать разрушенные города. Так она получила направление в Кенигсберг. И там работала на совесть. Кто-то из приехав­ших с ней подруг решил остаться в европейском городе. Но она, как только выдалась возможность, вернулась домой. И там повстречала свою судьбу. Павел Фомин пришел с войны с орденами во всю грудь. Статный, молодцеватый... Такому жениху отказать было невозможно. Переехала к нему в соседний совхоз «Сулакский». И там бралась за любую работу. Муж тоже оказался трудолюбивым и заботливым. Стали жить-поживать, да детей наживать. Глава семьи работал плотником и был на все руки мастер. Умея ценить красоту, стал краснодеревщиком.

В середине 60-х Павел поехал навестить сестру в Казахстан, в поселок Успеновка Бурлинского района. И настолько приглянулся ему гостеприимный хлебный край, что, вернувшись домой, сказал жене: собирайтесь, будем переезжать. Конечно, расставаться с родными местами непросто. Но таков был унаследованный от родителей семейный уклад – куда иголка, туда и нитка.

– С собой на новое место жительства привезли машину картошки, пять ульев, пять гусей, свинью и шкаф красного дерева, – вспоминает Надежда Яковлевна. – Но обжились быстро.

Детей к тому времени было не семеро по лавкам, а восемь. В доме стояли огромный стол и лавки отцовской работы. Материальные труднос­ти с лихвой окупались любовью и заботой. Дом в прямом смысле слова всегда был распахнут настежь. Если уходили, то в щеколду вместо замка вставлялась щепочка. Это значило, что никого нет дома. Когда Надежда Яковлевна варила «кулагу» – затируху с отрубями и ягодой калиной или же муж приносил с пасеки мед, за стол садились дети со всей улицы – человек 20–25.

У отца была мечта-идея – дать всем детям высшее образование. В деревне Тамбовской области была только начальная школа, а в Успеновке – средняя. Это тоже была одна из причин переезда. Спали дети на полатях и на печке. Никто не думал – не гадал, что эта печка и станет причиной беды. Именно отец решил приберечь тепло и велел одной из дочерей прикрыть задвижку в трубе на ночь, иначе детям будет холодно. Та, видимо, перестаралась. Угорели все. Спасти не удалось отца и девочку.

Горе было огромным. Выручала работа, Надежде Яковлевне пришлось одной заботиться о пятерых сыновьях и двух дочерях. Пошла работать в пекарню. За домашним птичником, в котором в немалом количестве разводились утки, куры и гуси, присматривали дети. К труду, как, впрочем, и повсюду на селе, они были приучены с детства. Старшие заботились о младших, домашние заботы тоже были распределены. Каждый знал, за что именно он отвечает. Подростки во время каникул работали в поле, на току, помогали матери в пекарне. Ее хлеб славился на всю округу.

С огромной благодарностью вспоминает Надежда Яковлевна о поддержке односельчан. Старшему сыну исполнилось 17 лет, когда она решилась построить новый дом, более просторный. Саман делали всем семейством. А вот строили, как она говорит, «ударником», то есть всем селом, методом асара. Отзывчивость и взаимовыручка – качества, которые в многонациональном Приуралье передаются из поколения в поколение. Платой за работу был накрытый для земляков стол. Обивала дом дранкой и штукатурила сама. Причем дважды. Первая попытка показалась ей неудачной, а она привыкла все делать как следует. Новоселье тоже справляли всей деревней.

Она старалась исполнить мечту своего мужа – дать всем детям хорошее образование. Ваша главная обязанность, твердила она им, хорошо учиться. Если и ругала, то только тех, кто ленился делать уроки.

Хотя такое случалось нечасто. Их с мужем главную задачу она считает выполненной. Старший сын Юрий окончил технический вуз, много лет работал в институте им. Курчатова, занимался совершенствованием оборудования атомных электростанций. На его счету немало изобретений в этой отрасли. Нина выбрала профессию экономиста и сейчас занимается предпринимательством. Николай остался в родной Успеновке. Его призвание – фермерское хозяйство. Евгений по профессии строитель, но тоже стал предпринимателем. Самый младший, Геннадий, окончил высшее военное училище и отдал службе в армии четверть века.

Я хорошо знакома только с двумя детьми Надежды Яковлевны. Валентина Павловна Михно – директор известной отменным качеством работ строительной фирмы «Отделстрой», член политсовета партии «Нур Отан», депутат Уральского маслихата. По ее словам, профессию строителя унаследовала от отца. Его не стало, когда ей было всего 11 лет. Лидерские качества у Вали проявлялись еще в детстве. Именно она вытирала братьям носы, причесывала, кормила, проверяла уроки, следила за порядком в доме и даже ставила в угол за мальчишес­кие провинности. В «Отделстрой» она пришла 17-летней, сразу после школы. Работала отделочницей. Ей нравилось, что серая коробка и ее стараниями превращалась в радующую глаз комнату или аккуратный кабинет офиса. Работала и училась, окончила строительный техникум, потом – институт. В своем управлении работала инженером, главным бухгалтером. Отделстроевцы выбрали ее своим директором в самый трудный период, когда приходилось перебиваться мелкими заказами, месяцами не выплачивалась зарплата, а долги казались неподъемными. Но ей всегда помогал материнский наказ – терпение и труд все перетрут. Сегодня «Отделстрой» – одна из самых успешных и престижных строительных фирм региона.

Кандидата педагогических наук Виктора Павловича Фомина прекрас­но знают не только в родном Приуралье. В нашей стране действует порядка 20 детских турис­тических центров. 14 из них – в Западно-Казахстанской области. Он возглавляет областной центр, задающий тон в работе, которую Фомин именует «воспитание туризмом». Он утверждает, что педагогика сотрудни­чества – это высший пилотаж, когда учитель и ученик общаются на равных. При этом авторитет педагога остается непоколебимым. Именно в походе преодоление трудностей учит детей тому, что такое хорошо и что такое плохо, вырабатывает стойкость, закаляет здоровье и характер. Если говорить об областных, республиканских и международных состязаниях, туриадах, фестивалях, которые он организует, то их и перечислить трудно. Единственный в стране музей туризма – тоже его детище. Опыт центра по воспитанию патриотизма средствами туризма рекомендовано использовать и в других регионах Казахстана.

На юбилей Надежды Яковлевны собралась вся ее большая семья. Приехали родственники из России, Кыргызстана, Украины. В числе самых почетных гостей были друзья из Успеновки, которых она тоже считает родными людьми. Среди них и три учительницы ее детей. Говорилось о том, что семья Фоминых – это пример взаимовыручки и трудолюбия. Любопытно, что у бабушки сейчас 19 внуков и ровно столько же правнуков. И уже им она дает свой главный наказ – учиться, честно и добросовестно трудиться. А главное – жить достойно, а значит – по совести.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область