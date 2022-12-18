Матом требовала погасить кредит многодетная мать в Актобе

Фото: Kazpravda.kz

Суд признал виновной многодетную мать за то, что она выразилась матерной бранью в адрес сотрудника акимата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Диапазон.

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Актобе рассмотрели необычное дело.

Инцидент произошел15 декабря около 12:30. Группа многодетных матерей пришла в здание городского акимата, требуя погасить их задолженности по кредитам.

"В ходе встречи с работниками акимата женщина, проявляя неуважение к окружающим, в общественном месте выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудника акимата, тем самым нарушила общественный порядок. Кроме того, И. оказала неповиновение сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей, на их законное требование прекратить противоправные действия и проехать в отдел полиции не реагировала", – сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что вина многодетной женщины "подтверждается видеозаписью, протоколом об административном правонарушении и другими материалами".

В итоге по ч. 1 ст. 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и ч. 1 ст. 667 КоАП "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа" ее признали виновной и оштрафовали на 35 МРП (107 205 тенге).

Постановление суда не вступило в законную силу.