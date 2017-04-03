​Матрас преткновения

У малого бизнеса еще немало на пути всевозможных барьеров. Одним из примеров может послужить история ТОО «Ак Брокер», занимающегося изготовлением и реставрацией обычных и ортопедических матрасов. Производство располагалось в здании бывшей мебельной фабрики, где арендовало помещение. Дело набрало обороты, однако в конце прошлого года в связи с закрытием фабрики пришлось искать новое место. На это ушло время, налаженный ритм нарушился, стало меньше клиентов. К тому же рынок наводнили привозным некачественным ширпотребом из ближнего и дальнего зарубежья.

С переездом в новое помещение полностью перевезли все оборудование. Оно современное, итальянского производства. Это и вязальный, пружинный, швейный станки. Есть и опытные квалифицированные специалисты – старые кадры: оператор, обойщики. То есть, по словам директора предприятия Ержана Хусаинова, коллектив настроен работать, как говорится, засучив рукава, были бы только заказы. Тем более что свою марку цех всегда старается держать: выпускать продукцию только высокого качества под маркой «Сделано в Казахстане», не экономя на качественных материалах.

Выбивают также почву из-под ног перекупщики. Зная, что у ТОО нет собственной торговой точки на центральном рынке, они скупают товар и перепродают с трехкратной накруткой.

– Что обидно, даже крупные компании нередко отворачиваются от нашей продукции. Они отдают предпочтение при проведении тендеров «одноразовым» матрасам, а наши, ортопедические, залеживаются на полках, – говорит предприниматель, приводя в пример хозяев гостиничного бизнеса.

Ержан Хусаинов надеется, что в тендерах текущего года такие крупные компании региона, как АО «СНПС-Актобемунайгаз», АО «ТНК «Казхром» и другие все-таки поддержат отечественный малый бизнес. Его производство рассчитано на выпуск до 500 матрасов. Предприниматель считает, что необходима поддержка государства в вопросах увеличения казахстанского содержания на рынке услуг среди крупных компаний и предприятий.