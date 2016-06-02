​Матриархат, патриархат...

Шесть лет назад я познакомился со старшим сержантом контрактной службы Карлыгаш Оспангазиевой, служившей тогда радиотелеграфистом в Казахстанской миротворческой бригаде. В тот день десантники-первогодки совершали свой первый прыжок, а на счету у Карлыгаш было уже семь прыжков с парашютом.

В истории человечества широко известны амазонки – женщины-воительницы, скакавшие верхом на лошадях, прекрасно владевшие оружием, воевавшие не хуже мужчин, славившиеся своей непоколебимостью и воинственностью. Говорят, амазонки не утруждались домашними делами, не готовили пищу, только воевали и занимались воспитанием девочек, с малых лет обучали их искусству верховой езды, владеть оружием, драться. Классический пример матриархата, где главенствующая роль принадлежит женщине.

Не потому ли сведения многих авторов об амазонках так противоречивы и больше похожи на мифы, ведь это было так давно? «Мы стреляем из лука, метаем дротики и скачем верхом на лошадях», – эти слова, вложенные в уста древних воительниц, получили широкую известность. Но главным оружием амазонок считается сагарис – топор с двумя лезвиями. У скифов он назывался секирой. Если сюда добавить копье, получается универсальный набор воинов-кочевников.

Когда цивилизованные греки услышали об амазонках, они поняли, что защитить в случае опасности свою землю могут не только мужчины, в кочевом обществе женщины подготовлены физически не хуже. Из учебников истории мы хорошо знаем, что у древних афинян, достижениями которых мы до сих пор восхищаемся, жены не имели права голоса. А в герои­ческой Спарте женщины только занимались домашними делами.

Но если свидетельства древнегреческих авторов больше похожи на сказки, то раскопки в наши дни дают надежные научные доказательства. Так, на останках женщин из сакских курганов нередко обнаруживают следы травм, которые можно нанести оружием. Это могут быть тяжелые повреждения черепа, ключиц и костей конечностей от ударов колющим и рубящим предметом, иногда обнаруживают наконечники стрел, застрявшие в костях. Какие-то повреждения становились смертельными, другие залечивались. У одной из найденных в кургане женщин изменения фаланг на двух пальцах правой руки говорили о том, что натягивать тугую тетиву лука ей приходилось чаще, чем мешать кашу деревянной ложкой. При захоронении рядом с такими воительницами клали дротики, копья, лук со стрелами. Порой количество стрел с наконечниками достигает нескольких десятков, если взять во внимание дороговизну такого оружия, можно предположить о знатном происхождении погребенных. Такими были Томирис и Зарина, которые в отличие от мифичес­ких амазонок – реально существовавшие лица, в разное время правившие племенами саков.

Если говорить о современных «амазонках», то в новейшей истории немало женщин, взваливших на свои хрупкие плечи обязанности мужчин. Хорошо известны имена Хиуаз Доспановой, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой – Героев Советского Союза.

Вернемся к девушке-парашютистке Карлыгаш Оспангазиевой. Сегодня в миротворческой бригаде проходят воинскую службу 80 женщин. В настоящее время в нашей армии более 8 000 женщин-военнослужащих. Более 880 из них носят офицерские погоны, 15 – полковника, 41 – подполковника, 134 – майора. Представительницы слабого пола служат медсестрами, телефонистками, планшетистами и снайперами.