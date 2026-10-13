«Матрица 5» запущена в производство

Кино

Сценарист фильма "Война миров Z" работает над пятой частью культовой фильма

Фото: kinonews.ru

Пятая часть фантастического боевика "Матрица" находится в разработке, несмотря на неоднозначную реакцию на предыдущий фильм "Матрица 4: Воскрешение", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Сестры Вачовски передали управление франшизой сценаристу и режиссеру Дрю Годдарду, известному по блокбастерам "Война миров Z", "Монстро" и "Проект "Конец света". Годдард работает над историей, которая должна быть интересна современным фанатам и достойна наследия франшизы.

При этом он отмечал, что при создании следующего фильма "Матрицы" существуют строгие ограничения, а его творческий процесс не имеет временных рамок.

"Матрица 5" и возможная дата выхода в прокат

После слияния Paramount и Warner Bros. в единую студию под баннером Skydance Entertainment появились обновления о проектах, находившихся ранее в разработке. "Матрица 5" числится как релиз 2029 года. Официальных подтверждений сроков пока нет.

Отметим, что с "Матрицей" настоящая проверка всегда заключалась в том, как заново связать фильм с новым поколением зрителей, выросших в реальной матрице - в мире ИИ, постоянной онлайн-связи, социальных сетей как второй жизни и всего, что с этим связано.

#фильм #франшиза #Матрица

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