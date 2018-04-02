​Матрица для сельского хозяйства

Государство уделяет повышенное внимание развитию аграрного сектора. Усиливаются меры господдержки, создаются условия для развития бизнеса на селе. На сегодня в Акмолинской области действует более 16 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств, многие из которых способны стать прочной базой для развития экспортного потенциала республики.

Одно из таких сельскохозяйственных предприятий – КХ «Кайрат», расположенное в ауле Алтынды Буландынского района, стало первым объектом в программе рабочей поездки Умирзака Шукеева. Хозяйство занимается растениеводством и разведением мясо-молочного скота путем скрещивания животных породы ангус с красно-степной. В настоящее время на ферме содержатся 320 голов КРС.

Большая работа ведется в районном центре Макинске – здесь идет строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров. Умирзак Шукеев ознакомился с масштабным проектом, который может стать одним из самых крупных в птицеводческой отрасли республики.

Он осмотрел также ряд других объектов и провел совещание по вопросу развития мясной кооперации в Кокшетау. Обсуждены перспективные направления развития отрасли, различные аспекты государственной поддержки отечественных сельхозпроизводителей.

В своем ежегодном Послании Глава государства поставил перед агропромышленным комплексом республики задачу – увеличить производительность труда и экспорт переработанной сельхозпродукции в 2,5 раза.

– Для реализации этой задачи мобилизованы все ресурсы, в МСХ РК создан проектный офис, который выработал так называемую матрицу, строгое следование которой приведет АПК страны к желаемому результату, – отметил министр.

При этом он определил несколько приоритетных направлений. В их числе – доступность финансов для аграриев, расширение рынков сбыта и развитие экспорта сельхозпродукции, повышение эффективности государственного контроля и надзора, а также дальнейшее совершенствование сельскохозяйственной науки и распространение знаний.

Надо сказать, что одной из задач государственной политики в рамках поддержки казахстанских фермеров является обеспечение доступа сельхозпроизводителей к современной высокопроизводительной технике. В первую очередь это делается с учетом естественного износа сельхозтехники, а в настоящее время 86% тракторов и 72% комбайнов в стране имеют срок эксплуатации свыше 10 лет.

Прошлый год показал резкий спад покупательской способности в деле обновления машинно-тракторного парка, что влияет на качество урожая, ведет к потере прибыли, простаиванию техники, а также к росту эксплуатационных расходов. В связи с этим в республике планируется субсидировать ставки вознаграждения по кредитам на лизинг сельхозтехники.

В настоящее время полностью автоматизирован процесс выдачи субсидий на минеральные удобрения. С 1 февраля заявки на получение субсидий принимаются в электронном виде посредством автоматизированной информационной системы субсидирования. Уже начата выплата субсидий на удобрения в Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, сообщил Умирзак Шукеев.

Минсельхоз, по его словам, продолжит практику организации выездных совещаний во всех регионах страны для получения всесторонней и максимально полной информации о ситуации в АПК республики.