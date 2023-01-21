Маулен Ашимбаев и Екатерина Шульман выступили на Школе аналитики

Слушатели второго потока Школы аналитики приступили к обучению. Инициативу Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК о создании этого общественного проекта ранее поддержал председатель Палаты Маулен Ашимбаев. Лекторами выступят известные казахстанские и зарубежные эксперты, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Выступая в рамках открытия Школы аналитики, председатель Сената отметил важность системного развития критического мышления и растущий спрос на качественную аналитику во всех сферах. Он подчеркнул, что этот проект оказался востребованным среди экспертов, количество заявок на второй поток – увеличилось. В этой связи было решено расширить количество слушателей.

Как отметил Маулен Ашимбаев, проект нацелен на усиление аналитических подходов в государственном управлении, социальных и гуманитарных исследованиях, медиа и других сферах. В связи с этим, учебный процесс будет построен вокруг освоения критериев, стандартов и специфики качественной аналитики, а также отработки практических навыков написания аналитических текстов. В этом году основной темой обучающего курса станет "Региональное развитие Казахстана: проблемы и перспективы".

В своей лекции спикер Сената также акцентировал внимание на аналитических методах и подходах в государственном управлении. Он также поделился формулой качественной аналитики и личным опытом в исследованиях, совершенствовании практических навыков.

"В Казахстане по инициативе президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева начаты масштабные политические и социально-экономические преобразования. По итогам референдума внесены важнейшие изменения в Конституцию. Запущен процесс перезагрузки и кадрового обновления всех органов власти. Это все фундаментальные процессы, которые трансформируют политическую систему, экономическую, социальную сферы. Но чтобы наша страна была демократичной и социально благополучной предстоит еще очень много работать. Поэтому нужны кадры с глубокими знаниями, ясным мышлением, аналитическими способностями, чтобы принимать правильные решения", – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к слушателям школы.

Общественный проект "Школа аналитики", по мнению председателя Сената, помогает улучшить навыки аналитического мышления, коммуницировать с коллегами и расширять нетворкинг.

"Работа в аналитике – это постоянное самосовершенствование. Важно разбираться в деталях, доходить до сути. Структурируйте свои мысли. Ищите интересную форму изложения своих идей. Если вы научитесь структурировать и качественно анализировать происходящие процессы, улучшите свои навыки подготовки профессиональных текстов, будете уметь аргументированно и убедительно выступать – вы повысите свою конкурентоспособность и востребованность. Надеюсь, что наше начинание – Школа аналитики поможет вам усовершенствовать ваши профессиональные навыки", – отметил Маулен Ашимбаев.

В первый день занятий в качестве лектора также выступила политолог и публицист, эксперт по проблемам законотворчества Екатерина Шульман. В своей лекции она акцентировала внимание на аспектах политического прогнозирования.

В этой связи, отвечая на вопросы слушателей, политолог озвучила свой прогноз о возможных сценариях развития Казахстана.

В свою очередь общественный деятель, научный руководитель Центра исследований прикладной экономики Жаксыбек Кулекеев в своём выступлении поделился своим видением и рекомендациями относительно того, какими должны быть современные аналитики.

Эксперт также акцентировал внимание на влиянии проблем геополитики на нефтегазовый сектор страны в целом.

В рамках программы обучения также ожидаются лекции философа, профессора Киевского национального университета Андрея Баумейстера, публициста и исследователя Александра Баунова, декана Факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Анастасии Лихачевой, а также советника президента, академика Национальной академии наук Бауыржана Омарова, акима Улытауской области и политолога Берика Абдыгалиева, известных казахстанских экспертов Гульмиры Илеуовой, Данияра Ашимбаева, Марата Шибутова, Газиза Абишева и других.

Видеолекции экспертов будут опубликованы в свободном доступе на официальном YouTube канале Школы аналитики https://www.youtube.com/@SchoolofAnalytics.