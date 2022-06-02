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Маулен Ашимбаев: Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в работе диалоговой площадки «Талқылау» при партии «AMANAT». Обсуждение прошло на тему: «REFERENDUM 2022: Конституция Нового Казахстана».

Выступая перед участниками, Маулен Ашимбаев отметил, что принятие конституционных поправок на всенародном референдуме соответствует ценностям нового Казахстана – открытости и демократии.

По словам Председателя Сената, на встречах с гражданами звучит вполне закономерный вопрос: как изменения и дополнения в Конституцию, в случае если они будут приняты, повлияют на повседневную жизнь казахстанцев. В этой связи важно донести до граждан простые и понятные месседжи, считает Маулен Ашимбаев.

«Участвуя в референдуме и голосуя за поправки в Основной закон, казахстанцы демонстрируют поддержку курса на построение нового справедливого Казахстана. Все изменения в Конституцию и политическая реформа в целом работают на утверждение принципа справедливости в стране», - отметил Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев остановился на основных изменениях и дополнениях в Конституцию. По его словам, они направлены на создание эффективной системы защиты прав человека, усиление роли Парламента в политической системе и ответственности их депутатов перед избирателями, укрепление самостоятельности регионов и местной власти, а также повышение политической конкуренции.

«Весь комплекс предлагаемых Главой государства поправок позволит создать более сбалансированную, открытую и конкурентную политическую систему как основу для нового Казахстана. Голосуя за изменения и дополнения в Конституцию, граждане голосуют за модернизационный курс Президента страны и за новый Казахстан», - уверен Председатель Сената.

Маулен Ашимбаев также подчеркнул, что принятие поправок в Конституцию – это лишь начало системных политических преобразований.

«Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию. В предстоящий период Парламенту предстоит принять ряд новых законов и внести изменения и дополнения в действующее законодательство. Вся эта работа будет продолжаться до конца года. Цель всех преобразований – создание открытой, сбалансированной, демократичной политической системы и конкурентной, справедливой, некоррумпированной экономической среды. Поэтому так важно, чтобы граждане пришли 5 июня на референдум и отдали свой голос за Новый Казахстан», - подчеркнул Спикер Сената.

В заседании также приняли участие исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов, президент «Тюркской академии» Дархан Кыдырали, журналист Максат Толыкбай, ректор Академии правосудия при Верховном Суде Зауреш Баймолдина и другие эксперты.

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