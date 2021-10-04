Маулен Ашимбаев обсудил со Спецпредставителями ЕС политическую модернизацию в Казахстане

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В Сенате состоялась встреча Маулена Ашимбаева со Специальным представителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором и Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.   

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан придает важное значение выстраиванию взаимовыгодного и прагматичного сотрудничества со всеми странами-членами и институтами Европейского Союза. В этом ключе особая роль Сенатом отводится дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества.

Собеседники отметили необходимость дальнейшего усиления работы диалоговых площадок, устанавливающих регулярный обмен актуальной информацией по интересующим стороны вопросам. В числе приоритетных тем - расширение объема двусторонней торговли и инвестиций, обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, продвижение демократических ценностей, а также политические реформы, проводимые в стране по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Главой государства подписан Указ о мерах по реализации Послания народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Блок политической модернизации и защиты прав человека представлен достаточно объемно. В частности, в рамках продолжения курса политической модернизации планируется принять ряд законов. Будут разработаны поправки в законодательство, необходимые для проведения пилотных прямых выборов акимов районов. Также планируется закрепить нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов и расширить перечень квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установив квоту и для лиц с особыми потребностями», - отметил Спикер Сената.

Главным лейтмотивом встречи стало обсуждение политической модернизации, проводимой в Казахстане, как залога дальнейшего повышения эффективности государства, транспарентности и конкурентности политического процесса.


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