Маулен Ашимбаев: "Основная цель реформ президента – построение справедливого правового государства"

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Заседание Совета сенаторов прошло сегодня под председательством Маулена Ашимбаева. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о важных задачах на пути создания Справедливого Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента Казахстана.

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената отметил, что уходящий год был насыщен историческими событиями для нашей страны.

«Казахстан уверенно вступил на новый путь развития. По инициативе главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуются системные реформы. В этом году состоялись важные политические для нашей страны события – внеочередные выборы президента Казахстана. Также в этом году Парламент принял ряд законов, обеспечивающих конституционные реформы с законодательной точки зрения», – отметил председатель палаты.

По словам Маулена Ашимбаева, внеочередные выборы стали важным шагом для страны в условиях современных вызовов, с которыми столкнулся весь мир. Спикер Сената подчеркнул, что в своём Послании народу Казахстана глава государства поставил задачу значительно повысить роль Парламента. Для этого в Конституцию республики на всенародном референдуме были внесены соответствующие изменения.

«Президентом страны определены приоритеты дальнейшего развития Казахстана в политической, экономической и социальной сферах. Все это нашло отражение в предвыборной программе главы государства. Основная цель реформ – построение справедливого правового государства. На этом пути нам нужно объединиться для совместной работы», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Спикер отметил, что беспрецедентным вызовом с момента обретения независимости стали события Трагического января. Однако благодаря своевременным решениям главы государства и поддержке граждан страны удалось преодолеть и эти трудности.

«Важное значение имеет конституционная реформа. Укрепился баланс между ветвями власти. Особое внимание уделяется обеспечению прозрачности и эффективности системы государственного управления. В целях реализации конституционной реформы были приняты соответствующие конституционные законы. При этом приоритетное внимание уделялось совершенствованию институтов защиты прав человека», – заключил Маулен Ашимбаев.

На заседании с докладом также выступил председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков. Он подробно остановился на вопросах модернизации правовой сферы, а также изменениях, внесённых в регламент работы Парламента.

В ходе заседания своим видением реализации конституционной реформы в стране также поделились члены Совета сенаторов Куаныш Султанов, Мухамбет Копеев, Бектас Бекназаров, Светлана Жалмагамбетова, Рашит Ахметов, Серик Жаксыбеков, Сарсенбай Енсегенов, Бырганым Айтимова, Омирзак Озганбаев, Сергей Плотников и другие.

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