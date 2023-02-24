Маулен Ашимбаев рассказал о ценностях, способных сплотить нацию

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С участием спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание диалоговой площадки «Ұлттық мүдде» на тему «Национальные ценности Справедливого Казахстана». Экспертное сообщество и представители национальной интеллигенции обсудили результаты общественно-политических реформ, проводимых в стране, и роль национальных ценностей в формировании Справедливого Казахстана и интеллектуальной нации.

Фото: Н. Байбулин

Открывая работу диалоговой площадки, Маулен Ашимбаев отметил, что по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева, проводится комплекс масштабных реформ в стране. Он также подчеркнул, что важными шагами в реализации принципов идеи Справедливого Казахстана стали изменения в Конституцию.

Председатель Сената отметил важность преобразований в законодательной сфере. В связи с этим Сенат сегодня становится Палатой, защищающей интересы регионов.

«Справедливый Казахстан – это, прежде всего, внедрение принципа справедливости во всех сферах. Для достижения общей цели в этом направлении необходимо объединить усилия государственных институтов и гражданского общества и действовать с позиции национальных интересов. Считаем, что в столь непростое время особенно важно продвигать общие ценности, способные сплотить нацию», – отметил Маулен Ашимбаев.

В своем выступлении спикер Сената отметил ценности, которые, по его мнению, являются основополагающими и соответствуют интересам и современным запросам казахстанцев.

 «При обсуждении темы сегодняшнего заседания, возникает закономерный вопрос: «А каковы наши общие ценности?» С этой позиции у каждого может быть свое, отличное от других, мнение. Но я думаю, что по ключевым принципам наши подходы сходятся. Наше общество объединяют такие ценности, как Независимость, Справедливость, Мир, Образование, Труд и Взаимная ответственность», – акцентировал внимание Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, как было отмечено участниками заседания, в продвижении национальных ценностей среди подрастающего поколения и молодежи важны системность и оригинальный формат работы. Медиаэксперты и представители креативной индустрии предложили новые типы контента и современные методы их трансляции.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что все озвученные в ходе обсуждения предложения будут учтены в работе Сената.

«Концепция Справедливого Казахстана очень важна для нашей страны и дальнейшего укрепления Независимости. Её реализация является обязанностью не только государства. Важно формировать общие ценности. Кроме того, необходимы рациональные, современные механизмы и формы их продвижения. Уверены, что интеллигенция, ученые, государственные органы, представители креативной индустрии, граждане, работающие в сфере искусства, общественные организации – будут совместно работать в этом направлении», – сказал спикер Сената и выразил благодарность участникам встречи за поддержку и участие в работе диалоговой площадки.

Участие в экспертном обсуждении вопросов, наряду с сенаторами, приняли государственный и общественный деятель Дархан Мынбай, президент Ассоциации национального спорта РК, меценат Исламбек Салжанов, директор BilimMediaGroup Рауан Кенжеханулы, медиаэксперт Макпал Жумабай, мультипликатор, лауреат международных кинофестивалей Сакиолла Касиет и другие.

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