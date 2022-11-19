Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ

Сенат

Для объективного мониторинга созданы все необходимые условия. 

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с представителями миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, передает Кazpravda.kz

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев поблагодарил парламентариев за участие в наблюдении за внеочередными выборами президента Казахстана. 

Как отметил председатель Сената, наша страна уделяет большое значение участию международных наблюдателей на выборах. Для объективного мониторинга созданы все необходимые условия. 

В стране предприняты все необходимые меры для проведения выборов в полном соответствии с законодательством Казахстана и международными стандартами в области организации и проведения выборов. Для всех кандидатов созданы равные условия для проведения предвыборной агитации.

Маулен Ашимбаев также ознакомил участников встречи с проводимой Парламентом работой по законодательному обеспечению реформ. Подробно обсуждены принятые недавно конституционные законы, направленные на укрепление системы защиты прав человека, обеспечение баланса полномочий и ответственности между ветвями власти, а также между центром и регионами.

«Уверены, что принятые конституционные законы внесут свой вклад в формирование новой политической модели, соответствующей запросам и интересам наших граждан. Также новые нормы будут способствовать укреплению доверия граждан к государственным и политическим институтам. Надеемся, что предстоящие выборы президента страны позволят объединить казахстанцев вокруг идей демократической трансформации и реформ», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Со своей стороны, координатор миссии наблюдателей МПА СНГ Дилрабо Мансури отметила высокий уровень выборного процесса в соответствии с общепринятыми демократическими стандартами. Парламентарии МПА СНГ поблагодарили сенаторов за многолетнее взаимодействие и выразили надежду на дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества.

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