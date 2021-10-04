Председатель Сената Парламента Республики Казахстан – Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев встретился с рядом представителей лидеров мировых и традиционных религий, прибывших в Казахстан для участия в XIX заседании Секретариата, которое пройдет в 6 октября в городе Нур-Султан, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
В ходе встреч Маулен Ашимбаев подчеркнул особую роль казахстанского межрелигиозного форума в продвижении идей мира и согласия на международной арене.
«За прошедшие 18 лет Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал общепризнанной и представительной диалоговой платформой. Его участниками стали не только религиозные лидеры, но и влиятельные политики мирового уровня, а также видные представители международных организаций. Это придаёт Съезду дополнительную динамику, необходимую для успешной реализации его решений и продвижению идей межрелигиозного диалога и согласия», - отметил Руководитель Секретариата Съезда.
В беседе Маулена Ашимбаева с Генеральным секретарем Академии исламских исследований Аль-Азхара Назир Мухаммед Мухаммед аль-Назир Аядом речь шла о возрастающей роли межцивилизационного и межрелигиозного диалога в современных реалиях. Собеседники отметили, что такому подходу при решении возникающих вопросов со стороны Казахстана уделяется особое внимание. Руководитель Секретариата Съезда выразил готовность оказать поддержку Академии исламских исследований в укреплении партнёрства с Центром Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.
Встретился Спикер Сената и с Секретарем по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Русской Православной Церкви, священником Димитрием Сафоновым. Маулен Ашимбаев выразил признательность гостю за многолетнее сотрудничество и плодотворное участие в деятельности Секретариата Съезда. В ходе встречи было подчеркнуто, что именно благодаря поддержке мировых конфессий Съезд приобретает всё более значимую роль в международной жизни.
Также Председатель Сената провёл встречу с Главой Бюро по Исламу Папского Совета по межрелигиозному диалогу, монсеньором Халедом Акаше. Маулен Ашимбаев высоко оценил вклад Ватикана в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами и религиями. Собеседники отметили высокую значимость проведённой в рамках предыдущих Съездов работы и выразили уверенность, что предстоящее заседание Секретариата также станет очередным шагом на пути укрепления международного авторитета Съезда.
В ходе встречи с Генеральным Секретарем Мусульманского Совета Старейшин ОАЭ Султаном Фейсал Румейси Маулен Ашимбаев высоко оценил
усилия ОАЭ, создавшие условия для подписания и практической реализации исторического «Документа о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни», который был подписан в 2019 году в Абу-Даби Папой Римским Франциском совместно с Верховным имамом Аль-Азхара шейхом Ахмадом Аль Тайебом. Также стороны выразили надежду, что межрелигиозный диалог в Нур-Султане будет и далее играть значимую роль в сближении религиозных организаций и поиске совместных ответов на глобальные вызовы 21 века.