Маулен Ашимбаев встретился с представителями миссии БДИПЧ/ОБСЕ
Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Маулен Ашимбаев встретился с представителями миссии БДИПЧ/ОБСЕ, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба партии, в мероприятии приняли участие советники по выборам БДИПЧ/ОБСЕ Радивое Груич, Владимир Мисев, а также представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Димитрий Тодорич.
В ходе диалога обсуждались вопросы, касающиеся подготовки к проведению внеочередных выборов Президента Казахстана 9 июня текущего года.
По словам Маулена Ашимбаева, "Nur Otan" примет самое активное участие в предстоящих выборах. Ведущая политическая сила страны намерена сохранить все приоритеты политики Елбасы, в том числе по вхождению республики в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира и ориентацию на стандарты качества жизни стран ОЭСР.
"Nur Otan" примет активное участие в предстоящих президентских выборах. 23 апреля состоится XIX внеочередной съезд нашей политической организации, где мы выдвинем единого кандидата в Президенты РК от партии "Nur Otan". Наша партия выступает за открытость и прозрачность предстоящих президентских выборов и строгое соблюдение всех демократических процедур. Мы будем следовать всем нормам, предусмотренным Законом РК "О выборах", – подчеркнул первый заместитель председателя партии "Nur Otan".
По словам Маулена Ашимбаева, партия "Nur Otan" заинтересована, чтобы выборы были честными, открытыми и справедливыми.
"Приветствуем представителей БДИПЧ/ОБСЕ в качестве международных наблюдателей в нашей стране. Уверен, что выборы в Казахстане пройдут в правовом поле. Это принципиальная позиция нашей партии", – заявил Маулен Ашимбаев.
В свою очередь, советник по выборам БДИПЧ/ОБСЕ Радивое Груич выразил готовность международной организации всесторонне содействовать проведению открытой и честной избирательной кампании в Казахстане.
В ходе встречи представители делегации ОБСЕ задали несколько вопросов, касательно готовности партии "Nur Otan" к электоральному периоду и проведению внеочередного съезда.