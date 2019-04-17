Общество
Маулен Ашимбаев встретился с представителями миссии БДИПЧ/ОБСЕ
Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Маулен Ашимбаев встретился с представителями миссии БДИПЧ/ОБСЕ, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба партии, в мероприятии приняли участие советники по выборам БДИПЧ/ОБСЕ Радивое Груич, Владимир Мисев, а также представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Димитрий Тодорич.

В ходе диалога обсуждались вопросы, касающиеся подготовки к проведению внеочередных выборов Президента Казахстана 9 июня текущего года.

По словам Маулена Ашимбаева, "Nur Otan" примет самое активное участие в предстоящих выборах. Ведущая политическая сила страны намерена сохранить все приоритеты политики Елбасы, в том числе по вхождению республики в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира и ориентацию на стандарты качества жизни стран ОЭСР.

"Nur Otan" примет активное участие в предстоящих президентских выборах. 23 апреля состоится XIX внеочередной съезд нашей политической организации, где мы выдвинем единого кандидата в Президенты РК от партии "Nur Otan". Наша партия выступает за открытость и прозрачность предстоящих президентских выборов и строгое соблюдение всех демократических процедур. Мы будем следовать всем нормам, предусмотренным Законом РК "О выборах", – подчеркнул первый заместитель председателя партии "Nur Otan".

По словам Маулена Ашимбаева, партия "Nur Otan" заинтересована, чтобы выборы были честными, открытыми и справедливыми.

"Приветствуем представителей БДИПЧ/ОБСЕ в качестве международных наблюдателей в нашей стране. Уверен, что выборы в Казахстане пройдут в правовом поле. Это принципиальная позиция нашей партии", – заявил Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, советник по выборам БДИПЧ/ОБСЕ Радивое Груич выразил готовность международной организации всесторонне содействовать проведению открытой и честной избирательной кампании в Казахстане.

В ходе встречи представители делегации ОБСЕ задали несколько вопросов, касательно готовности партии "Nur Otan" к электоральному периоду и проведению внеочередного съезда.

Популярное

Все
Перепил, убил – в тюрьму
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Закон Республики Казахстан
Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане
Закон Республики Казахстан
300 млн тенге на ремонт новой девятиэтажки удалось "выбить" через суд в Усть-Каменогорске
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Поле жизни Жаната
Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в Казахстане
С опорой на мнение горожан – интервью с секретарем маслихата Алматы
Готовь трамплины летом
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке электроэнергии Карагандинской области
Семь лет без «солдата любви»
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Семье потерявшего руки от удара током мальчика подарят квартиру
HELP станет подспорьем
Лето казахстанских конькобежцев больше не напоминает грустную историю
Проекты и перспективы
Творчество в шаговой доступности
Из самого сердца
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Качество жизни зависит от качества мышления
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Общество
Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахст…
Общество
Как проведут Курбан айт в Нур-Султане
Общество
Начальника управления ДЧС Нур-Султана арестовали за взятку
Общество
Глава управления ДЧС Нур-Султана получил взятку за признани…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]