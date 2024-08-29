Маулен Ашимбаев выступил в Париже на конференции ЮНЕСКО по инклюзии

Общество
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Ербол Тишкамбаев

По поручению Президента Казахстана председатель Сената Парламента, президент Казах­станской федерации бочча Маулен Ашимбаев принимает участие в мероприятиях, посвященных проведению XVII летних Паралимпийских игр в Париже.

Фото: senate.parlam.kz

В рамках рабочего визита во Французскую Рес­публику председатель палаты выступил на конференции ­ЮНЕСКО по инклюзии, встретился с генеральным директором ­ЮНЕСКО Одрэ Азуле и президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом.

Приветствуя участников меж­дународной конференции, посвященной применению преобразующего влияния параспорта, президент Казахстанской федерации бочча поблагодарил руководство и представителей ЮНЕСКО за организацию мероприятия накануне Паралимпийских игр, предоставив тем самым возможность поддержать людей с инвалидностью и обсудить на данной площадке перспективы продвижения культуры инклюзивности.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева в последние годы эти вопросы приобрели приоритетное значение, став во главу угла проводимых в стране реформ.

В ходе конференции особое внимание было уделено проблемам реабилитации людей с инвалидностью, которые нуж­даются в комплексном подходе.

Приоритеты, как отметил председатель Сената, важно расставлять не только на медицинских аспектах, но и соз­давать полноценные условия для трудоустройства граждан с инвалиднос­тью, реализации их творческого потенциала, получения качественного образования и активного участия в общественной жизни и гос­управлении.

– В Казахстане большое вни­мание уделяется реализации инклюзивных подходов в государственной политике. Принцип справедливости, лежащий в ­основе преобразований, не может быть достигнут без построе­ния инклюзивного общест­ва, обеспечивающего равные возможности для всех. Наша цель – выйти за рамки традиционных благотворительных и исключительно медицинских подходов в решении проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалиднос­тью. Мы стремимся создать эффективную экосистему, которая поддерживает их адаптацию и интеграцию в общество, – сказал президент Казахстанской федерации бочча и ознакомил коллег с изменениями в казахстанском законодательстве, касающихся развития инклюзивного образования, поддержки социального предпринимательства, улучшения качества жизни людей с инвалидностью.

В ходе международной конференции также прозвучали выступления Генерального сек­ретаря ООН Антониу Гутерриша, генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса и других.

Также Маулен Ашимбаев провел встречу с президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития паралимпийских видов спорта и обменялись мнениями по этому поводу.

Председатель Сената проинформировал собеседника о том, какие условия в Казах­стане создаются для людей с инвалидностью и развития параспорта.

– Президент Казахстана ­Касым-Жомарт Кемелевич ­Токаев уделяет пристальное внимание развитию паралимпийского спорта и обеспечению всесторонней поддержки наших параспортсменов. В нашей стране около 60 тысяч человек занимаются различными паралимпийскими видами спорта, из них около 1 000 являются членами национальной сборной. Сегодня в нашей стране активно развиваются 19 паралимпийских видов спорта. Наше партнерство с Международным паралимпийским комитетом имеет важное значение для развития паралимпийских видов спорта в Казахстане, – сказал Маулен Ашимбаев и ознакомил собеседника с деятельностью Федерации бочча в Казахстане.

Усиление многопланового взаимодействия, включая меры по активизации работы с Региональным бюро ООН в ­Алматы, продвижение духовной дип­ломатии, достижение Целей устойчивого развития и другие, стали ключевыми вопросами в беседе ­Маулена Ашимбаева с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

– Для меня большая честь по поручению Главы государства возглавлять делегацию Казахстана на XVII летних Паралимпийских играх. В Казахстане уделяется особое внимание развитию экосистемы параспорта. Наша страна разрабатывает национальные стратегии, в которых параспорту уделяется приоритетное внимание в рамках более широкой политики в сферах спорта и образования. Мы высоко ценим вклад ЮНЕСКО в обеспечение равного доступа к спорту для всех, в частности, в рамках флагманской инициа­тивы Fit for Life sport – Спорт для жизни, – сказал Маулен Ашимбаев.

В свою очередь Одрэ Азуле выразила заинтересованность в укреплении взаимодейст­вия и отметила эффективность реализуемых в Казахстане реформ и изменений, проводимых на законодательном уровне.

Отметим, XVII летние Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. В них примут участие около 4 400 спортсменов из 182 стран, между которыми будет разыг­рано 549 комплектов медалей. У национальной сборной ­Казахстана имеется 33 лицензии по девяти видам спорта: пара легкая атлетика, парапауэрлифтинг, пара таеквондо, настольный паратеннис, параплавание, парадзюдо, параканоэ, пулевая парастрельба, волейбол сидя. Причем в таких дисциплинах, как настольный паратеннис и параканоэ, казахстанцы принимают участие в Паралимпиаде впервые.

#Маулен Ашимбаев #инклюзия #ЮНЕСКО #конференция #паралимпиада

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