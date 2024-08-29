Маулен Ашимбаев выступил в Париже на конференции ЮНЕСКО по инклюзии

По поручению Президента Казахстана председатель Сената Парламента, президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев принимает участие в мероприятиях, посвященных проведению XVII летних Паралимпийских игр в Париже.
В рамках рабочего визита во Французскую Республику председатель палаты выступил на конференции ЮНЕСКО по инклюзии, встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле и президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом.
Приветствуя участников международной конференции, посвященной применению преобразующего влияния параспорта, президент Казахстанской федерации бочча поблагодарил руководство и представителей ЮНЕСКО за организацию мероприятия накануне Паралимпийских игр, предоставив тем самым возможность поддержать людей с инвалидностью и обсудить на данной площадке перспективы продвижения культуры инклюзивности.
Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева в последние годы эти вопросы приобрели приоритетное значение, став во главу угла проводимых в стране реформ.
В ходе конференции особое внимание было уделено проблемам реабилитации людей с инвалидностью, которые нуждаются в комплексном подходе.
Приоритеты, как отметил председатель Сената, важно расставлять не только на медицинских аспектах, но и создавать полноценные условия для трудоустройства граждан с инвалидностью, реализации их творческого потенциала, получения качественного образования и активного участия в общественной жизни и госуправлении.
– В Казахстане большое внимание уделяется реализации инклюзивных подходов в государственной политике. Принцип справедливости, лежащий в основе преобразований, не может быть достигнут без построения инклюзивного общества, обеспечивающего равные возможности для всех. Наша цель – выйти за рамки традиционных благотворительных и исключительно медицинских подходов в решении проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. Мы стремимся создать эффективную экосистему, которая поддерживает их адаптацию и интеграцию в общество, – сказал президент Казахстанской федерации бочча и ознакомил коллег с изменениями в казахстанском законодательстве, касающихся развития инклюзивного образования, поддержки социального предпринимательства, улучшения качества жизни людей с инвалидностью.
В ходе международной конференции также прозвучали выступления Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса и других.
Также Маулен Ашимбаев провел встречу с президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития паралимпийских видов спорта и обменялись мнениями по этому поводу.
Председатель Сената проинформировал собеседника о том, какие условия в Казахстане создаются для людей с инвалидностью и развития параспорта.
– Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет пристальное внимание развитию паралимпийского спорта и обеспечению всесторонней поддержки наших параспортсменов. В нашей стране около 60 тысяч человек занимаются различными паралимпийскими видами спорта, из них около 1 000 являются членами национальной сборной. Сегодня в нашей стране активно развиваются 19 паралимпийских видов спорта. Наше партнерство с Международным паралимпийским комитетом имеет важное значение для развития паралимпийских видов спорта в Казахстане, – сказал Маулен Ашимбаев и ознакомил собеседника с деятельностью Федерации бочча в Казахстане.
Усиление многопланового взаимодействия, включая меры по активизации работы с Региональным бюро ООН в Алматы, продвижение духовной дипломатии, достижение Целей устойчивого развития и другие, стали ключевыми вопросами в беседе Маулена Ашимбаева с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
– Для меня большая честь по поручению Главы государства возглавлять делегацию Казахстана на XVII летних Паралимпийских играх. В Казахстане уделяется особое внимание развитию экосистемы параспорта. Наша страна разрабатывает национальные стратегии, в которых параспорту уделяется приоритетное внимание в рамках более широкой политики в сферах спорта и образования. Мы высоко ценим вклад ЮНЕСКО в обеспечение равного доступа к спорту для всех, в частности, в рамках флагманской инициативы Fit for Life sport – Спорт для жизни, – сказал Маулен Ашимбаев.
В свою очередь Одрэ Азуле выразила заинтересованность в укреплении взаимодействия и отметила эффективность реализуемых в Казахстане реформ и изменений, проводимых на законодательном уровне.
Отметим, XVII летние Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. В них примут участие около 4 400 спортсменов из 182 стран, между которыми будет разыграно 549 комплектов медалей. У национальной сборной Казахстана имеется 33 лицензии по девяти видам спорта: пара легкая атлетика, парапауэрлифтинг, пара таеквондо, настольный паратеннис, параплавание, парадзюдо, параканоэ, пулевая парастрельба, волейбол сидя. Причем в таких дисциплинах, как настольный паратеннис и параканоэ, казахстанцы принимают участие в Паралимпиаде впервые.