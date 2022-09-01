Фото пресс-службы Сената Парламента РК
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Маулен Ашимбаев: Законодательное обеспечение Послания Главы государства – главная задача Сената

Под председательством Маулена Ашимбаева состоялось первое заседание новой сессии Сената Парламента Республики Казахстан. Спикер Палаты отметил, что в Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления развития страны, сообщает Kazpravda.kz.

По словам Маулена Ашимбаева, для реализации задач, обозначенных Главой государства, Сенат Парламент готов к активной и интенсивной работе.

«В Послании обозначены инициативы по диверсификации экономики, повышению благосостояния граждан и дальнейшему реформированию политической системы страны. Все эти меры являются конкретными шагами по построению «Нового Казахстана». На Парламент возложена задача по законодательному обеспечению этих инициатив. Сенат готов к активной и эффективной работе в этом направлении. Это – наша главная задача на предстоящий период», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул необходимость тесной работы в этом направлении с заинтересованными структурами.

«В рамках реализации Послания нужно активно взаимодействовать с экспертами, общественными институтами и другими заинтересованными сторонами. Важно также обеспечить принятие качественных законов совместно с Мажилисом и Правительством», - отметил спикер Сената, обращаясь к депутатам.

Ашимбаев также отметил работу сенаторов в регионах и отдаленных селах в июле и августе нынешнего года. Председатель Сената подчеркнул, что вопросы, поднятые на встречах с представителями общественности и местными жителями, должны быть учтены в работе палаты на этой сессии.

Кроме того, в ходе заседания вновь избранные депутаты Сената от областей Абай – Бакытжан Байахметов и Айнур Аргынбекова, Жетысу –Амангельды Толамисов и Галиаскар Сарыбаев, Улытау –  Советбек Медебаев и Серик Шайдаров. Они приняли присягу и были избраны в составы постоянных комитетов палаты.

«Поздравляем избранных депутатов с победой на выборах. Уверен, вы будете активно участвовать в работе Сената», – отметил Маулен Ашимбаев.

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