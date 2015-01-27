Мавр сделал свое дело, мавр может уходить

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Владимир ОСИПОВ
Гримасы рынка
На Западе сложилась парадоксальная ситуация, выход из которой вряд ли удастся найти в ближайшее время. Речь – о мигрантах, которые наводнили страны так называемого «золотого миллиарда». В условиях стабильной экономики их встречали с распростертыми объятиями. Дряхлеющим государствам Европы приток «свежей крови» позволял выправить демографический дисбаланс. Но как только наступил мировой экономический кризис, так старушка Европа сразу же превратилась в злую мачеху.
Политики и пресса все чаще делают мигрантов главными виновниками всех бед и несчастий, звучат обвинения в адрес «понаехавших», которые вроде как беззастенчиво пользуются щедрос­тью принимающих стран и даже не пытаются интегрироваться в принявшее их общество.
Конечно, так думают далеко не все. Да и мигрант мигранту рознь. Среди них множество известных и заслуженных людей: футболист британской Премьер-лиги Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар), американская актриса Мила Кунис (Украина), первая женщина министр образования Франции Наджат Валло-Белкасем (Марокко) и даже Папа Римский Франциск, прибывший в Старый Свет из Буэнос-Айреса. Как признавался понтифик, задолго до того, как почувствовал способность обращать людей к Церкви, он успел поработать вышибалой в ночном клубе в Аргентине, уборщиком и лаборантом.
Международную миграцию, наверное, не следует воспринимать как вызов обществу. Тем более что экономический контекст этого социального явления трактуется с положительной стороны.
Эксперты Всемирного банка находят плюсы в том, что рабочие могут переезжать с места на место, туда, где их труд наиболее востребован и производителен. Да и средства, отправляемые мигрантами на родину, составляют сумму в 3 раза большую той, которую мировое сообщество тратит в помощь развивающимся странам. И это тоже очень показательный факт.
Но, как уже говорилось, жизнь вносит свои коррективы, и в общественном сознании происходит перелом, а ультраправые набирают все большую популярность. Такое ощущение, что Европа раскололась на два разных мира. С одной стороны, в ней присутствуют привычные всем толерантность и либеральные ценности, с другой – кризис мультикультурализма, усугубляемый экономическими проблемами.
Причины вдруг разом просевшей толерантности в ЕС не лишены прагматики – пришлых терпели до тех пор, пока они были нужны.
К тому же процесс миграции, похоже, окончательно выходит из-под контроля.


Параллельная вселенная
В ООН подсчитали, что первое место в числе государств, привлекательных для мигрантов, занимают США, на территории которых находится около 50 млн. человек, прибывших в поисках лучшей доли. Далее следуют Германия, Великобритания, Франция, Испания и другие страны.
Для начала проиллюстрируем то, что происходит в Старом Свете.
Неадаптированное к наплыву мигрантов законодательство отдельных стран, таких как, например, Франция, привело к тому, что людей приезжает больше, чем способна «переварить» экономика. Работы для них нет, на социальные выплаты рассчитывать не приходится. В результате возникла патовая ситуация – многие бы уже и рады уехать, а денег нет.
Как следствие – усложняется криминогенная обстановка, создается идеальная почва для работы эмиссаров экстремистских и террористических организаций, разъезжающих по Европе в поисках «пушечного мяса». И ведь находят. Как сообщает Совет Безопасности ООН, на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке воюют около 15 тыс. иностранцев. Из них, как сообщил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, более тысячи граждан Пятой республики. Весьма показательно, не правда ли?
Что ждет страну, когда набравшиеся реального боевого опыта такие вот граж­дане вернутся домой? Задумываешься и невольно вспоминается фильм Люка Бессонна «13-й район». Не станет ли он пророческим?
Премьер-министр Франции недавно признал: это социальный и этнический апартеид, когда мигрантов селят в гетто и после недолгих попыток адаптировать забывают о них.
Такие кварталы здесь называют бонлю – это параллельная вселенная, где люди живут по своим законам.
Французы шутят: для того чтобы попасть в Африку, достаточно просто перейти из одного квартала Парижа в другой. Но если честно, не до шуток. Здесь правит бал нищета. Выходцы из Алжира, Туниса, Сенегала, Конго живут, а точнее выживают, в палаточных лагерях, ютятся под железнодорожными мостами или в бараках, не приспособленных для жизни.
Телеканалы и газеты пестрят история­ми о людях, которые так и не сумели найти себя в этой стране. Иса Джалло приехал из Сомали, получил диплом строителя, но зарабатывает тем, что продает шашлыки сомнительного качества.
– Нет работы для нас – молимся, чтобы появилась.
Таких примеров – тысячи. И что-то надо делать, чтобы переломить ситуацию. Общественный деятель, президент движения «Дети Франции» Камел Беких выступает за немедленную остановку иммиграции.
– Франция безответственно поступает, принимая иммигрантов, которым не может предложить достойную жизнь.
И это слова человека, родители которого сами были переселенцами из Алжира. Что уж тут говорить о коренных жителях.


И квоты – не панацея
Французы, как и другие европейцы, все чаще жалуются на то, что иностранцы оккупировали все сферы услуг, а их дети – школы и иные учебные заведения.
Английская газета Mail, регулярно публикующая письма своих читателей, один из последних номеров посвятила взаимоотношениям граждан страны с иностранцами. «Они сперва захватили кафе и пабы, а теперь уже улыбаются пассажирам British Airlines. Неужели это и есть лицо Великобритании?» – возмущается пожилая англичанка из Бирмингема. Ей вторит служащий из Манчестера: «Наступили тяжелые времена. Работы на всех не хватает. Мои родственники вынуждены выезжать на работу куда-то в Россию. В то время как выходцы из постсоветского пространства занимают рабочие места здесь, в Англии. Не абсурд ли?»
Неудивительно, что жители богатейших стран Евросоюза высказываются за ужесточение миграционной политики.
Как подсчитали социологи, 64% британцев и 58% французов считают необходимым введение ежегодных квот на количество трудовых мигрантов, которые могут въехать в страну.
Но и квоты – не панацея. Из-за хаоса, воцарившегося в Ливии после гражданской войны и после «арабской весны», в других некогда благополучных странах поток нелегальных мигрантов стал неконтролируемым. В Ливии и Тунисе процветают контрабандисты, которые делают деньги на переправке беженцев в Европу. При этом мигранты часто гибнут в море.
Остро стоит эта проблема и в Соединенных Штатах. Поток беженцев из Латинской Америки – постоянная головная боль и одна из главных тем для острой сатиры. Как отметил профессиональный юморист из США Роберт Орбен: «Нелегальные иммигранты всегда были проблемой для Америки. Спросите любого индейца».
Летом прошлого года в истинно американском духе губернатор штата Техас Рик Перри отказался следовать негласному правилу и встречать президента США Барака Обаму в аэропорту во время его визита. Губернатор, известный своей резкой критикой иммиграционной политики США, некоторое время назад заявил, что его неоднократные призывы о помощи в урегулировании ситуации на границе остаются без ответа.
– Краткое рукопожатие в аэропорту не позволит серьезно обсудить гуманитарный кризис в долине реки Рио-Гранде на юге Техаса, – отметил Перри и попросил встречи с главой государства. Обама согласился.
Поводов для беспокойства действительно немало. Коридор миграции из Мексики в США, по данным ООН, остается самым крупным. При этом нелегальные маршруты проникновения на территорию Штатов сопряжены с риском для жизни людей. И никто не знает, сколько их пропало без вести в пути. Лишь иногда всплывают факты, раскрывающие весь ужас происходящего. Так, в городе Фалфурриас штата Техас была найдена тайная братская могила, в которой предположительно захоронены тела мигрантов из Мексики. И эта находка – далеко не первая на территории округа Брукс. В период с 2011 по 2013 год здесь погибли более 300 мексиканцев-нелегалов. В большинстве своем мигранты погибают от теплового удара или обезвоживания, пытаясь преодолеть пустынные приграничные регионы.
Другими словами, международная миграция – это не только экономика, это социально-гуманитарная проблема, которая должна получить более пристальное внимание со стороны мирового сообщества.
Планету лихорадит, новые войны, эпидемии, безработица срывают миллио­ны людей с насиженных мест. Причем ежегодно их число увеличивается. Если в 2010 году, согласно отчету Международной организации по миграции, насчитывалось 214 млн. человек, покинувших отчий дом, то в 2013 году их стало почти на 20 млн. больше. Более того, как прогнозируют эксперты, к 2050 году число мигрантов рискует вырасти почти до полумиллиарда человек. Так что есть о чем задуматься.

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