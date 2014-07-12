Маврикий и Казахстан намерены расширять связи

Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Маврикия Арвином Боолеллом, в ходе которого собеседники рассмотрели перспективы установления и развития двусторонних дипломатических отношений, сообщается на сайте МИД РК.

Боолелл, по инициативе которого состоялся разговор, сообщил, что Казахстан узнаваем в Африке прежде всего благодаря его позиции в сфере ядерного нераспространения и разоружения.

"Маврикий заинтересован в развитии отношений с Казахстаном, в связи с чем, Посол Маврикия в России был назначен представлять страну в Казахстане по совместительству. Он также сообщил, что значительному продвижению двустороннего диалога способствовало бы назначение Почетного консула Маврикия в РК", - указывается в пресс-релизе.

Казахстан заинтересован в расширении политических и экономических связей со странами Африки, отметил со своей стороны Идрисов и проинформировал о функционирующем с 2013 года Посольстве республики в Претории. Диппредставительство будет также представлять Казахстан в Маврикии по совместительству.

Глава казахстанского МИД высказал предложение о подписании Коммюнике по установлению дипломатических отношений для формального оформления двусторонних отношений между двумя странами.