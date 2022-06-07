Мавзолей Яссауи: задача – сохранить шедевр

Публикация «Казахстанской правды» от 23 мая 2022 года «Не потерять бы жемчужину архитектуры», в которой рассказывалось о состоянии мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, вызвала резонанс в среде ученых и практиков.

Высолы на стенах, отшелушившиеся и потемневшие от сырости потолки, наглухо закрытые отдушины, перманент­ное превращение мавзолея в музей, экспозиции которого не дают стенам дышать, как и газоны, разбитые непосредственно вокруг средневекового здания, беспокоят доктора историчес­ких наук Мухтара Кожу. Ученый видит во всем этом угрозу древнему зданию.

Уже в день выхода статьи поз­вонил первый вице-президент РОО «Казахская академия архитектуры и строительных наук» Сырымгали Ержанов и поблагодарил за внимание к проблеме сохранности мавзолея, назвав ее архиважной. Он рассказал, что год назад общественное объединение инициировало Программу проведения научно-исследовательской работы по определению прочности и надежности мавзолея с разработкой рекомендаций по обеспечению его сохранности и безопасному использованию для паломничества и туризма. Это был закономерный итог независимого исследования состояния мавзолея, проведенного РОО «КААиСН» в 2020 году.

– Я проблемы мавзолея хорошо знаю, – утверждает Сырымгали Ержанов. – Занимался изучением состояния мавзолея еще в середине 80-х годов прошлого столетия, работая заместителем директора по науке КазНИИСА. Это было мое предложение – пригласить для реставрации специалистов из Турции, поскольку своих мастеров у нас в то время не было. Особо подчерк­ну, что задача оценки сейсмостойкости древних сооружений в нашей стране ставится впервые. Мы предлагаем провес­ти комплекс теоретических и экс­периментальных исследований в контакте с учеными Ирана, Турции, Индии, Средней Азии, имеющими практический опыт работы с подобными сооружения­ми. Программа подготовлена, и теперь от финансирования Минис­терства образования и науки зависит ее реализация.

Программа предполагает изу­чение архивных материалов, связанных с объектом в части его архитектурно-конструктивных решений, работ по восстановлению мавзолея в целом и его отдельных частей за весь период эксплуатации. Преду­смотрено проведение сравнительного анализа современного состояния конструкций, архитектурных и других элементов объекта с аналогичными элемен­тами подобных сооружений, возведенных на территории Ирана и других азиатских стран.

– Создание на территории мавзолея инженерно-сейсмометрической станции даст возможность на постоянной основе оценивать интенсивность природных и техногенных воздействий на объект, общее напряженно-деформированное состояние и устойчивость объекта с учетом взаимодействия с грунтовым основанием, – заключает Сырымгали Ержанов. – Это чрезвычайно важно, учитывая, что мавзолей расположен в районе с сухим и жарким климатом, на сейсмически опасной территории, едва ли не в центре крупного города.

Желание прокомментировать ситуацию изъявила и международная экспертная группа ученых, работающая на мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи по приглашению Правительства в рамках подготовки отчета о состоянии сохранности здания по требованиям Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Архитектор Алим Фейзулаев и кандидат технических наук Людмила Дубровская высказали консолидированное мнение экспертной группы о состоянии мавзолея. Так вот, нынешнее его состояние международная группа экспертов оценивает как наиболее стабильное более чем за 30-летний период. Специалисты добавляют, что столь высокая оценка исходит не из эмоциональной реакции и визуальных наблюдений, а учитывает данные научного объективного мониторинга.

Специалисты рассказали, что на протяжении последних лет собираются и анализируются данные установленных в мавзолее датчиков. Современные трещиномеры, имеющие шкалу для измерения возможных деформаций, с 2015 года регулярно мониторят состояние на ключевых зонах памятника. Эти замеры, утверждают эксперты, и позволяют сделать вывод: мавзолей конструктивно стабилен. Кроме того, регулярно проверяются установленные в предыдущие годы РГП «Казрес­таврация» гипсовые «маячки».

Экспертная группа склонна объяснять многое из того, с чем сегодня сталкиваются реставраторы, включая влагу, проступающую сквозь кровлю и стены, тем, что мавзолей оказался недостроенным. Верхняя часть входного портала (пештака) должна была получить завершение и быть богато декорирована. О грандиозности замысла мы можем судить лишь по декору остальных трех фасадов мавзолея и сохранившимся образцам темуридской архитектуры, таким как, например, соборная мечеть Биби-Хоним и медресе Улугбека в Самарканде, Бухаре и Гиждуване.

Существует гипотеза, что купол, перекрывающий цент­ральное помещение мавзолея – казандык, никогда не предназначался для облицовки, так как это внутренний купол двухкупольной системы, внешний купол которой так и не возвели. Однако купол все же был облицован в 80-е годы ХХ века. Это сделали, по-видимому, для обеспечения лучшей защиты от воздействия атмосферных осадков. Своей бирюзой он и запомнился нескольким поколениям казахстанцев.

Эксперты говорят, что замокание кровли мавзолея и его куполов всегда было существенной проблемой. Просачивание воды сквозь кирпичную кладку вызывало порчу деревянных элементов, отшелушивание слоя побелки, а также появление пятен. Проблемы с куполом казандыка возникли после реставрации 2000-х годов – пятна сырости появились на сталактитах, поскольку не были заполнены швы кладки купола раствором.

Наблюдения показывают, что наиболее подвержены замоканию и просачиванию влаги были главный купол, перекрытие кухни, помещения с колодцем (құдықхана). В последние годы проведен ряд мероприятий, призванных предотвратить инфильтрацию влаги, включая перекладку облицовки верхней части купола в 2007-м. Обследование подтвердило, что швы кладки облицовочной керамики не были заполнены раствором.

Говоря о влажности в интерьере мавзолея, мои собеседники предлагают оперировать инструментальными данными. А влажность в мавзолее, дескать, была всегда, учитывая, что это неотапливаемое здание. И снизить ее можно регулярным проветриванием. Собственно, об этом и говорил Мухтар Кожа, указывая на закупоренные отдушины, закрытые двери, включая центральные, которые распахнули только недавно, после смены руководителя музея-заповедника «Азрет Султан», и на повсеместно заставленные выс­тавочными витринами стены.

Поинтересовалась я мнением международных экспертов и в связи с падением фрагментов сталактитов в 1982 году, которое повторилось не так давно. Они считают, что для выяснения причин произошедшего сейчас нужно провести дополнительные обследования. Что же касается обрушения пяти сталактитов верхнего ряда в декабре 1982-го, то этот дополнительный ряд был установлен во время реставрации, закрыв продух между сталактитами и кирпичной кладкой купола. Проветривание было нарушено. Как результат – насыщенные влагой из воздуха сталактиты из современного гипса рухнули вниз.

Попросила я прокомментировать и еще один спорный вопрос – о воздействии на мавзолей грунтовых вод. Проводились ли какие-либо исследования по этому поводу?

Оказалось, что степень воздействия на мавзолей грунтовых вод является темой постоянных дискуссий специалистов. Для получения объективных данных проводятся научные изыскания. Так, в 2014 году в рамках мониторинговых мероприятий прошли инновационные исследования по сбору информации о влажностном режиме в помещениях мавзолея, его конструкциях и на окружаю­щей территории.

Были отсканированы окружающая мавзолей территория, кровля помещений құдықхана и асхана, иные участки кровли. Сканирование проводилось на глубину 1,7–5 м, а общая площадь – 2 045,5 кв. м. Основная же задача при таком сканировании – выявление водных источников, влияющих на увлажнение стен мавзолея. Исследования проведены по всему периметру объекта. На отсканированных участках кровли дефектов (разрушений, влажных участков) не обнаружено.

С середины 90-х годов прошлого столетия активно велась дискуссия по поводу озеленения вокруг мавзолея. Два противоположных мнения разделили специалистов, изучавших состоя­ние мавзолея и предлагавших варианты поддержания и сохранения памятника архитектуры.

Одни ратовали за облагораживание территории вокруг святыни, вторые категоричес­ки отвергали такой подход, нас­таивая, что мавзолею к лицу степь, ковыль и даже пасущиеся поблизости верблюды. Предлагали ограничиться поддержанием чистоты на его территории и обустройством нескольких вымощенных камнем тропок.

Судя по появившимся за пос­ледние пару лет вокруг мавзолея многочисленным клумбам, газонам, скверам, пошли по пути тех, кто был за озеленение территории. Напрашивается вопрос к международной экспертной группе: насколько оправданны с исторической точки зрения озеленение и благоустройство вокруг мавзолея? Какую опас­ность для сохранности памятника может представлять регулярный полив?

Отвечая на него, эксперты напоминают, что Ески Туркес­тан, являясь традиционным центральноазиатским историческим городом, со всеми присущими ему характеристиками, включая скученность жилой застройки, иррегулярность планировки и дефицит полезной площади, был тем не менее весьма комфортным для проживания, хорошо обводненным и озелененным. Так, известный ориенталист-путешественник и литератор П. И. Пашино в своих путевых заметках, посвященных поездке в Туркестанский край в 1866 году, упоминает о значительных по площади садах, в которых по мере приближения к городу царило все большее «оживление».

Обращаясь же к картографи­ческому материалу, который хоть и с определенной долей погрешности, но все же весьма точно передает ситуацию, мы можем видеть сады не только в пригородах Туркестана, но и в черте городских стен. План города, составленный в 1854 году, фактически до прихода Российской империи в этот регион, являет нашему взору ландшафт хорошо обводненный благодаря сети каналов-арыков, поставлявших в город воду как для полива, так и для бытовых нужд.

В южной части города находился сад, вероятно, регулярной планировки, под названием Баги-Амир (Царский сад), а под стенами в северо-восточной час­ти располагался Баги-гулис­тан (Цветочный сад) с прудом-хаузом в его центре. Это прямо указывает на то, что целенап­равленно спланированные и разбитые сады и парки были неотъемлемой частью городского ландшафта Ески Туркестана.

Учитывая, что среди специа­листов обычно ведутся дискуссии о капиллярном подсосе влаги и температурно-влажностном режиме как основных факторах, влияющих на состоя­ние сохранности конструктивных элементов мавзолея, можно вспомнить несколько эпизодов из его жизни, приведенных в трудах известного советского, узбекского археолога и историка-востоковеда Михаила Массона.

Он пишет, что «в начале

1870-х годов администрация города постановила даже разобрать мавзолей Ходжа Ахмеда из опасения, что его давно не ремонтировавшиеся и изъязвленные трещинами стены могут рухнуть и повредить вновь выстроенные из сырцового кирпича казармы для гарнизона. Только вовремя последовавшая отмена этого пос­тановления из Ташкента спас­ла памятник от уничтожения. На него обратили внимание, и в 1872 году по распоряжению высшей власти в крае производился первый за много лет ремонт, причем особое внимание было уделено очищению здания от накопившегося там мусора».

Ученые подчеркивают, что непростые задачи-вызовы по сохранению этого уникального памятника архитектуры и истории появились не сейчас. С ними сталкивались на протяжении столетий. И только вмешательство человека помогло ему выстоять, заставляя паломников и путешественников замирать, любуясь совершенством и величием творения зодчих. А значит, мавзолей требует регулярного контроля, повышенного внимания как со стороны специалистов, так и со стороны общественности, обеспокоенной состоянием жемчужины средневековой архитектуры.