Май и его заветы

Депортация

1 Мая ему исполнилось 90 лет. Но он бодр, свеж, подтянут и продолжает трудиться в Казахской Академии спорта и туризма, которой отдал без малого 70 лет. Он стоял у истоков конькобежного спорта не только в Казахстане, но и в СССР. Его методикой скоростно-силовой подготовки спорт­сменов пользовался весь Союз.

– Но ни о каком спорте в детстве я не то что не мечтал, даже не слышал об этом, – признается ветеран спорта. Мне, сыну репрессированного отца и депортированной матери, было все равно, кем стану. Главное – выжить.

Отец Мая, Унден Хван, был одним из корейских патриотов, входивших в ядро освободительного движения Самиль против японского господства в Корее.

– Когда отец 1 марта 1919 года проводил в своем уезде собрание по подписанию Декларации о независимости, в здание ворвались полицейские, – рассказывает Май Унденович. – Они в упор стали расстреливать людей. Отец был в числе немногих, кто успел выско­чить. Прятался на кукурузных полях, а утром, не умея плавать, переплыл речку на границе Кореи, Китая и России. В те годы жители всех приграничных райо­нов знали друг друга. Прожил у знакомых китайцев с неделю, а когда узнал, что советская Россия сражается с британско-американско-японской интервенцией в Сибири и на Дальнем Востоке, примкнул к красным.

После окончания гражданской войны корейские партизанские отряды решили остаться в советской России, в Уссурийском крае. Но японцы оставили здесь много своих людей. Когда диверсантов обезвреживали, то они представлялись корейцами. Вот это одна из причин депортации нашего народа с Дальнего Востока в 1937 году. Но отца по анонимному доносу (якобы он, председатель корейской коммуны, плохо отозвался о какой-то газетной статье) забрали еще раньше, в сентябре 1935 года. Обыск в нашем доме – одно из первых моих воспоминаний. А что там искать-то, если небо просвечивало через дырявую крышу хижины? Отца отправили в Карлаг на угольные шахты.

Мы остались одни, без кормильца. Я – младший, брат старше на три года, сестра – на 10. По ночам к нам приходили друзья семьи, чтобы поддержать нас, а на следующий день их тоже забирали. Совершенно растерявшаяся мама, не зная, как дальше жить, еле-еле упросила кого-то послать телеграмму младшему брату отца, который учился в Туле в зооветеринарном техникуме. Простая, неграмотная женщина, она спрашивала его: «Что нам делать? Брата твоего арестовали». Но и его тоже забрали. Он 10 лет без суда и следствия отсидел на Колыме. Когда мы после долгих поисков нашли дядю в 1956 году в Ташкенте, они с отцом месяц не выходили из дому – все не могли наговориться. И я видел: они плакали, вспоминая то жестокое время, на которое пришлась их молодость.

После ареста отца в том далеком 1935 году семья Хванов находилась в таком отчаянном положении, что мать, по словам Мая Унденовича, дважды пыталась броситься в Амур, односельчане спасали. Потом кто-то из этих добрых людей надоумил ее переехать в соседний Биробиджан, где открылась ткацкая фабрика, и требовались рабочие руки. А в 1937 году вышло поста­новление о депортации всех корейцев в Казахстан.

– Нам сказали, чтобы не брали с собой ни домашних вещей, ни еды, – вспоминает аксакал. – Мы потом поняли почему. В телячий вагон заталкивали по 8 семей. Ехали ночами малой скоростью. Днем вагоны загоняли в тупик. На дворе тогда стоял сентябрь – самая красивая пора на Дальнем Востоке. Светлое чистое небо, прозрачный воздух, золотая тайга... Мы, дети, сидя на балке, перекрывавшей двери в вагон, пели почему то одну и ту же песню:

«Ночь светла,

Над рекою тихо светит луна,

И блестит серебром голубая вода…

Однажды балка при крутом повороте сломалась, и семь-восемь детей прямо на ходу улетели вниз. Комендант утром сказал, чтобы никому ничего не говорили. Родители этих детей – года не прошло – умерли. Думаю, от горя. Впрочем, народ, особенно старики, начал умирать еще раньше. Могилы нечем было копать. Пока днем стояли в тупике, взрослые заставляли детей собирать камни вдоль железнодорожного полотна, чтобы хоть ими прикрыть трупы.

Точки на карте

– В постановлении о депортации, – вспоминает Май Хван, – было указано, чтобы их расселяли не в городах, а в точках – маленьких аулах. Когда через месяц поезд с несчастными корейскими семьями пересек границу Казахстана, они, эти точки, все были уже заняты депортированными народами.

Не доезжая 30 километров до Акмолинска, нас высадили. Вдали, на горизонте, виднелись длинные, низкие строения (кошары, как мы потом узнали) и больше ничего. Было очень холодно. Старики сказали, что если хотим выжить, то нужно рыть землянки. А чем рыть-то, если ничего нет? Женщины, у которых не было мужей, были в смертельном отчаянии, – вспоминает Май Унденович. – Комендант, к счастью, узнал, что возле Акмолинска осво­бодились военные казармы. Там и поселились такие, как наша, семьи. Ночью приходили чабаны-казахи. Тихо стучали в двери, забрасывали мясо, курдючный жир, курт, лепешки и исчезали.

Страшное время. А еще холода. Я об этом мало кому рассказываю, современная молодежь все равно не поверит. Сейчас вокруг Нур-Султана есть лесопосадки, тогда – голая степь. Что такое буран в тех краях, нынешние жители столицы и не представляют. Ветер такой силы, что если зимой отходил от дома на два метра правее или левее, то все – конец! Труп находили только весной. Спичек нет. Мама часами била камнем о камень, чтобы высечь огонь. Прижимая меня перед сном к животу, в полудреме грезила: «Спи, сыночек! Утром будет хлеб».

А потом началась война. Старших моих товарищей, Алмаса, Аскара и других чабанских сыновей, забрали. Ни один не вернулся с фронта. Мы, подростки, пошли работать. Я пас колхозное стадо за литр молока в день. Бегая за коровами, в день наматывал километров 50–60. Это и стало началом моей спортивной подготовки.

Второй этап связан с углем. Из Караганды шли по железной дороге эшелоны с углем в другие регионы Советского Союза. Мы проходили десятки километров вдоль железнодорожного полотна, чтобы собрать рассыпавшие­ся кусочки. Иногда набирался мешок весом 10–12 килограммов. Это была серьезная надбавка к заработку старшей сестры – тонне угля, которую давали ей на работе. Она закончила к тому времени медучилище и всю войну работала в эшелоне, который вез раненых бойцов в Акмолинск. А я с помощью угольных мешков наращивал в себе силу. Потом я применил это в разработанной мною методике, которая называлось скоростно-силовой подготовкой спортсменов.

Не знаю, чем бы я занимался, останься после школы в Акмолинске, но однажды нас, двух оборвышей, меня и друга Леву заметил на городском базаре один фронтовик. Он нам сказал: «Пацаны, что вы тут побираетесь? Если хотите, чтобы вас одевали, обували и кормили три раза, поезжайте в Ленинград в мореходное училище».

Кормежка три раза в день! Это был мощный стимул! Корейцам только в 1946 году стали выдавать паспорта. И вот, как только мы с Левой получили их, решили тронуться в Ленинград. Маме я соврал, что меня уже приняли в мореходку. Ехали дней 20 «зайцами». Если бы поймали и высадили где-нибудь на безлюдном полустанке, мы бы, наверное, не выжили. Добрались вначале до Москвы, несколько дней провели на площади трех вокзалов. Опять голод и холод – на дворе уже стоял сентябрь. В 11 вечера разрешали зайти на вокзал, а в пять утра выгоняли. Если я скажу, что из еды была только горячая вода, никто не поверит. Однажды один солдат с азиатским лицом, дожидавшийся вместе с сослуживцами своего ­поезда на Казанском вокзале, поймал мой взгляд, когда открывал банку с тушенкой. «Пацан, ты голодный?» Я ничего не ответил. Пока жив, я буду помнить этот звук катящейся ко мне по каменному полу жестяной банки.

Там же, на вокзале, мы стали свидетелями трагедии. Солдаты-победители ехали домой с рюкзачками и небольшими чемоданчиками, где лежали подарки для родных. Некоторым из них эти чемоданчики стоили жизни. Однажды утром некоторые из них не встали с пола. Оказывается, бандюги, расположившись рядом, незаметно втыкали в уснувших солдат длинные острые заточки.

Город на Неве

Добравшись (опять же «зайцем) до Ленинграда, 16-летний Май превратился в Бориса Григорьевича.

– Принимающий документы старшина, когда настала моя очередь, грубо так возмутился: «Что за имя – Май? – вспоминает спортсмен. – А как будет по-русски?» «Борис», – придумал я имя на ходу. «А отчество?» «Унденович». «А это еще что такое?! Как по-русски?» «Григорьевич». У меня где-то даже диплом с тех пор остался, где написано – Хван Борис Григорьевич.

За результатами велели прийти дня через два-три. Короче, в списке зачисленных нас не оказалось. Что делать? Денег всего четыре рубля. Их хватало, чтобы поесть в маленькой кафешке, где давали кашу, сто грамм хлеба и чашку чая. Севший с нами за один столик парень ушел раньше нас. «С вас 6 рублей», – ошарашила официантка. «Но мы вдвоем». «Не надо меня дурить. Трое приходят, один убегает». Все это происходило на глазах демобилизованного солдата, сидевшего за соседним столом. «Не шумите, – сказал он официантке. – Я за них заплачу».

Александр Поцелуев (так его звали) стал расспрашивать, как мы здесь оказались. Сказал, что в Сартовале, в карельском городке в 250 километрах от Ленинграда, открывают техникум физкультуры, чтобы оздоравливать обессилевших после войны людей.

В общем, мы с приятелем Левой Каном попали туда. После войны в СССР в основном делали упор на лыжный и конькобежный спорт по вполне понятным причинам – для других видов спорта не было ни залов, ни снарядов, а после финской компании 1939 года на военных складах оставалось еще много лыж. Что касается коньков, то тоже особых затрат не требовалось: вместо катков использовались водоемы.

Но я в знак благодарности к Александру Поцелуеву (он был профессиональным пловцом) занялся еще и плаванием. Холодно, всего 20 градусов, но мне после Ишима такая температура была ни по чем. Все пригодилось: и то, что скот пас, и то, что уголь собирал, выигрывал все студенческие соревнования.

А еще я подрабатывал гимнас­том в Ленинградском цирке. Не совсем было удобно, работа не совпадала с моим графиком, но я очень нуждался в деньгах. ­Выступая в программе знаменитого клоуна Бориса Петровича Вяткина, я видел, как готовятся цирковые артисты: вечером выступают, а утром уже идут на репетиции. И так каждый день. Вот это режим! А спортсмены в то время тренировались по два часа не больше трех раз в неделю...

Навыки работы в цирке Маю Хвану пригодились, когда его пригласил на работу директор Казахского института физи­ческой культуры Хамза Мухамеджанов. Май Унденович готовил первых казахстанских чемпионов по методике, которую применяли там, каждый день по четыре-пять часов в условиях среднегорья, чтобы раскрыть все функциональные возможности человека. Зимой – лыжи и коньки, летом – бег. Молодой тренер стал интересоваться, что происходит с организмом, если человек будет бегать 200-метровку не один, а 10, 20 и даже 50 раз в день. Позже, связавшись с институтом космической медицины, стал использовать радиопульсофон, чтобы получать данные о сердечных ритмах спортсменов. Ради этого даже посещал лекции во Втором Московском медицинском институте и в итоге защитил как тренер кандидатскую не по педагогике, а по биологии.

– Когда эта методика скоростно-силовой подготовки стала давать результаты, то многие тренеры Советского Союза стали приезжать в Алма-Ату за опытом, – вспоминает Май Хван. – Один из них, Леонид Матвеев, жил у меня целый месяц, а потом написал книгу «Круглогодичная подготовка спортсменов». Сам я, к сожалению, не смог попасть в большой спорт по независящим от меня причинам. Отца освободили только после войны. Но до реабилитации было еще далеко. Его даже на работу не брали. В 1960 году я должен был ехать на Олимпийские игры в Калифорнию. Не пустили. Если выиграю, то ведь флаг страны пришлось бы поднимать в честь сына врага народа.

Сказать, что я прожил трудные детство, юность и молодость – ничего не сказать. Мой отец, сам ставший жертвой людской завис­ти, говорил: «Не бойся врагов. В крайнем случае они убьют. Не бойся друзей, в крайнем случае они могут предать тебя. Бойся завистливых, они сломают жизнь твою и твоих близких».

Май Хван в свои 90 продолжает работать. У него сейчас цель – поддерживать друзей, ­поэтому пенсию почти полнос­тью отдает им.

– Я не верующий, но у меня есть свой бог – нравственное меню, – говорит Май Унденович. – Благодаря заветам отца в нем отсутствуют зависть, жадность и злоба. Сегодня, когда люди покупают одну машину, вторую, чтобы не отстать от соседа, я думаю: «Ну зачем это? Разве она придет на помощь в трудную минуту или заменит дружбу?»

Еще одна его мечта – провести соревнования в возрастной группе от 90 до 100 лет на скорость и выносливость. Пройти, например, от Алматы до Капчагая пешком.

– Я хочу собрать состоятельных людей, чтобы все они скинулись по $100 за лекции о здоровье и долголетии, – строит планы аксакал. – Эти деньги я направлю друзьям, ветеранам спорта Казахстана, живущим в разных концах планеты.